Carlos Palacios anotó tres goles. El “7” se lució en la victoria aplastante de Colo Colo ante Unión La Calera. Es más, dejó un picotón genial en el tenístico marcador que los albos le propinaron a los Cementeros. Dos de los tantos que anotó fueron tras asistencia de Damián Pizarro.

Y como fue artífice de la mitad de las conquistas del equipo adiestrado por Gustavo Quinteros, Palacios fue destacado como el Jugador del Partido para los miembros de la transmisión de TNT Sports: Claudio Palma, Leonardo Burgueño y Daniel Arrieta, quien pudo conversar con La Joya.

“Creo que hicimos un gran partido en equipo. Se notó la dinámica y el trabajo de la semana con el cambio de esquema. Estoy muy contento por haber convertido y por darle una alegría a la gente. Se lo debíamos. Espero seguir por este rumbo”, afirmó el volante ofensivo, quien se situó cargado al sector izquierdo. “Hace tiempo que no disfrutábamos, quizá jugábamos muy directo”, lanzó Palacios minutos más tarde en otro diálogo con el citado periodista.

Carlos Palacios realza a Quinteros por su primer triplete en Colo Colo: “El profe me da confianza”

El tercer gol de Carlos Palacios en la goleada de Colo Colo sobre Unión La Calera fue con un toque de calidad muy bueno. Definió con un picotón ante la salida del meta Fernando Otárola.

“Me sentí cómodo por el lado izquierdo. El profe me da confianza. También los compañeros. Eso te da un plus. A medida que uno se siente mejor hay más confianza. Seguiremos trabajando, también esto es trabajo y sacrificio”, afirmó el ex jugador del Vasco da Gama de Brasil.

Según Quinteros, Palacios va en alza. El formado en Unión Española coincide con esa visión. “Cuando llegué venía sin rodaje. No venía jugando tanto. Me costó un poco al principio. Ahora me sentí cómodo. Cerré un ciclo tras el primer semestre. Comencé otro y lo empecé así. Que sea de muchas alegrías.

Palacios y Colo Colo apuntan alto: “Queremos ganar la Copa Chile y el Campeonato Nacional”

Carlos Palacios está consciente de que su rendimiento en Colo Colo muestra una progresión. “Cerramos el ciclo del primer semestre. Lo que fue para atrás ya pasó. Partimos este nuevo ciclo así”, sentenció el “7” luego del hat-trick que aportó en la paliza frente a Unión La Calera.

“Estamos cerca en todo ámbito: queremos ganar la Copa Chile, el Campeonato. Y también queremos llegar muy lejos en la Sudamericana. Tenemos todo para hacerlo”, cerró el ex Inter de Porto Alegre.