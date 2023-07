Colo Colo goleó por 6-1 a Unión La Calera en el estadio Monumental. Un resultado que pudo ser otro si los árbitros del encuentro cobraban el autogol de Alan Saldivia a los pocos segundos de iniciado el partido, pero no observaron que la pelota entró.

Por lo mismo esa fue la primera consulta que se le hizo a Gustavo Quinteros en la conferencia de prensa, ante lo cual respaldó el trabajo de los jueces asegurando que no era fácil advertir que el balón traspasó la línea de gol. Y sobre todo a Claudio Urrutia, el asistente.

“Vi la jugada… creo que el línea está lejos, yo tampoco lo vi. Con el cuerpo del arquero no alcanza a ver que había ingresado”, comentó el estratega del Cacique sobre la polémica de la noche.

Hidalgamente reconoció que “entró, fue gol”, lo que pudo cambiar absolutamente el trámite del encuentro, más aún cuando a la jugada siguiente el Cacique abrió el marcador con el tanto de Jordhy Thompson.

Alegría y amargura

El DT de los albos manifestó su alegría por los seis tantos, aunque le queda la espina clavada de que esa efectividad frente al arco rival pudo quedar plasmado ante el Deportivo Pereira, lo que le daba la clasificación a Colo Colo en Copa Libertadores.

“Me da pena que alguno de estos seis goles no los hicimos en el partido anterior, aún me dura la angustia. Por qué no sucedió en el partido anterior que a la primera jugada fue gol, como hoy”, confesó el ex seleccionador de Bolivia y Ecuador.

Alabó eso sí el juego ofensivo de Colo Colo. “El porcentaje de efectividad fue alto, en otros partidos no lo tuvimos. Y los partidos se ganan con goles”, cerró optimista de cara al futuro del equipo.