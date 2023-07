Esteban Pavez fue uno de los futbolistas que sacó la cara tras la goleada. Y le apuntó a Gustavo Quinteros y al plan que elaboró el DT para visitar a América MG en la revancha del playoff de la Copa Sudamericana. El capitán de Colo Colo le dio su impresión a DSports luego del inapelable 5-1 que celebró el colista del Brasileirao.

“Estamos bastante dolidos. Es difícil hablar en estos momentos. El primer tiempo fue muy malo. Ellos nos ganaron tácticamente. Siempre tenían uno o dos más por dentro”, fue la explicación que encontró el portador de la jineta colocolina a la estrepitosa caída en Minas Gerais.

Pero el Huesi no se quedó con eso. “En el primer tiempo nos ganaron en todas las líneas y fue un 3-0 que nos dolió bastante”, aseguró el mediocampista de 33 años. De todas formas, la valoración que hizo el ex Xolos de Tijuana del complemento no fue tan negativa.

Pavez cuestiona la táctica de Quinteros en el adiós de Colo Colo al plano internacional en 2023

Esteban Pavez sabe que Colo Colo estuvo cerca de encontrar el 3-2, aunque Damián Pizarro no pudo sacarle el máximo rédito al gran pase de Carlos Palacios. Y envió ancho su remate ante la salida del golero Mateus Pasinato del América MG.

“Creo que hoy en el primer tiempo nos ganaron tácticamente. Después el segundo tiempo partimos muy bien. Tuvimos el 3-2 dos veces y no lo pudimos marcar. Después nos hicieron el 4-1 y ahí el partido creo que se acabó”, expresó el “8” de Colo Colo, que ahora debe abocarse al Campeonato Nacional 2023 y la Copa Chile.

Así las cosas, el Cacique debe dar vuelta la página y centrarse en el plano local: este domingo 23 de julio, desde las 15 horas, los albos visitarán el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán para enfrentarse a Ñublense. Eso sí, los Diablos Rojos jugarán por el playoff de la Copa Sudamericana este 20 de julio el desenlace de la serie ante Audax Italiano, que está igualada sin goles.