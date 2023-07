El dardo de Pavez a Colo Colo: "No me gusta la postura de esperar para renovar, eso no se hace"

Colo Colo arriesga cometer los mismos errores del año pasado, ya que aún no concreta las renovaciones de los jugadores que terminan contrato a fines de la temporada. Una situación que, tal como en 2022, desaprueba Esteban Pavez, el ahora capitán del Cacique.

Tras el triunfo ante O’Higgins, el volante habló con los medios de comunicación y dejó un claro mensaje. “No comparto lo de esperar para renovar. Si hay un jugador que termina contrato a fin de año, se debería hablar con él al principio. Pero esa es la política del club”, partió.

“Termino contrato a fin de año y me gustaría quedarme, pero si me voy también está bien. Soy un agradecido de Colo Colo y, pase lo que pase, siempre lo seré”, sumó después el capitán de los albos, titular en la victoria sobre el Capo de Provincia.

“No me gusta la postura de esperar al último para renovar, creo que eso no se hace. El año pasado fue así, por algo se fue el Torta (Opazo) y ahora volvió. Pero estoy tranquilo, si me quedo o no es cosa del club, los jugadores pasan y el club queda”, comentó.

Sobre el momento del Cacique, Pavez afirmó que “la segunda ronda será de nosotros, fuimos muy irregulares en la primera. Lo importante es hacernos fuertes en casa como el año pasado. El equipo va de menos a más, están jugando muchos jugadores de casa y eso es importante”.

Y sobre ir a definir los play-offs de Copa Sudamerica ante América Mineiro, comentó que Colo Colo irá a jugar “de la misma forma, presionar arriba y ser intensos, esperemos tener la primera oportunidad y meterla, porque creo que el partido va a pasar por ahí”.