Colo Colo sigue sumando victorias en este segundo semestre y ahora dio cuenta de O’Higgins en el Estadio Monumental. Los albos ganaron por 2-0 en su regreso al Campeonato Nacional por la segunda rueda con goles de Damián Pizarro y Leonardo Gil.

El delantero formado en el Cacique fue elegido como la figura según la transmisión de TNT Sports, esto gracias a su tanto y asistencia en el gol de Gil, además de claro, ser el principal agente de peligro en ofensiva.

Una vez finalizada la brega el formado en casa señaló a la TV que “no nos sacamos un peso, esto se trata de seguir trabajando. Es un resultado muy importante para nosotros y un pasito más en el Campeonato Nacional (…) Estamos mucho mejor, vamos a seguir trabajando para llegar a nuestro mejor nivel y seguir peleando en copa internacional y en el campeonato”.

“He mejorado mucho en las descargas, en leer más el juego, sigo entrenando en la semana la definición, siento que me falta un poco, pero un poco más de tranquilidad y listo. Me quedo siempre con el Profe Walter, diez o quince minutos, me colocan un defensor y empezamos a rematar”, agregó.

Sobre lo que han sido estos meses en el primer equipo albo, el atacante sostuvo que “soy un agradecido de Dios, siempre lo repito, estos son momentos que yo no esperaba. Gracias a Dios se me están dando estas oportunidades”.

Para finalizar le dedicó el tanto a su madre, quien estaba a pocos metros emocionada escuchado a su pequeño: “El gol va para mi mamita linda que siempre está viendo los partidos. Ahora está acá en el Estadio Monumental”.

Este fue el segundo gol de Damián Pizarro con el primer equipo de Colo Colo tras su tanto ante Cobresal en al primera rueda del torneo. ¿Podrá repetir esta martes en Brasil ante América MG por Copa Sudamericana?