Colo Colo ya se encuentra en Venezuela para afrontar el duelo por Copa Libertadores ante el Monagas. Con un calor intenso, los albos deberán sortear la humedad para enfrentar a los venezolanos, quienes por ahora solo suman una unidad.

Pero la situación que también preocupa es mal momento deportivo por el que pasa el Cacique. Por ahora ve la lucha por el título nacional y el camino hacia el bicampeonato como algo lejano, no tanto en la distancia con los equipos si no que en el juego mostrado en cancha.

Y para colmo, sufre con las expulsiones, como pasó con Maximiliano Falcón ante Curicó Unido. El Peluca volvió a ver la tarjeta roja, tal como ya le había pasado ante Everton a principios de año. Una situación que deja en tela de juicio al charrúa, que ya había sido cuestionado con anterioridad.

Y de inmediato comenzó a sonar la posibilidad de una posible partida del Peluca al fútbol mexicano, específicamente desde el Cruz Azul, donde actualmente milita su ex compañero, Iván Morales.

Y el defensor albo no hizo mucho empeño en tranquilizar a los hinchas este lunes. Antes de partir a Venezuela, en pleno aeropuerto, señaló que “sinceramente no tengo ninguna información, conmigo no han hablado. Así que si viene a mitad de año o a fin de año, si es buena para las dos partes, bienvenido sea”.

Eso sí, aclaró que “se ha hablado, sí, he escuchado. Pero mi representante no me habla mucho, ni me dice muchas cosas sobre eso, porque quiere que juegue tranquilo”.

“Mi cabeza está acá. Tengo contrato vigente y lo voy a respetar, como ellos me han respetado a mí. Si la oferta que viene el día de mañana es buena, bienvenido sea”, agregó.

“Yo tengo contrato con el club, estoy contento, todos lo saben. No sólo por el club, sino por la gente. Vengo jugando. Son todos factores que suman”, cerró.