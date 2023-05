¿Punto final? Quinteros y presente de Darío Lezcano: "Lamentablemente no puede aportar"

Darío Lezcano llegó a Colo Colo a tomar el lugar de Juan Martín Lucero, pero no ha logrado una regularidad siquiera para evaluar. El delantero paraguayo apenas ha visto acción desde su arribo al Cacique y todo apunta a que no seguirá en la segunda rueda.

Las lesiones han sido el principal problemas en el paso del artillero guaraní por el estadio Monumental. De hecho, es el motivo por el que quedó fuera del duelo de este martes por Copa Libertadores ante Monagas y por el que puede despedirse antes de lo esperado del club.

Gustavo Quinteros lamenta el paso de Darío Lezcano por Colo Colo

En la previa del duelo con Monagas, Gustavo QUinteros habló en conferencia de prensa y contó cómo llega Colo Colo al encuentro. Ahí también fue consultado por Darío Lezcano, al que el club ya le aprobó la salida a mitad de año.

“Lamentablemente viene con un problema físico que le lleva a tener otros musculares o de entrenamiento. No tiene continuidad para jugar 90 minutos y hacerlo al 100 por ciento, entonces le está costando”, explicó el técnico.

En esa misma línea y casi despidiéndose, Gustavo Quinteros dijo que Darío Lezcano no suma. “Lamentablemente ya pasó la primera rueda del torneo y varios partidos de Copa y no pudo aportar lo mejor que tiene. Es un buen jugador, que hoy lamentablemente no puede aportar”.

Aunque el DT recalcó que las lesiones han sido un dolor de cabeza este 2023. “Hemos tenido mala suerte, porque también están De los Santos, Moya, Wiemberg, que llegaron y no tuvieron continuidad por distintas lesiones, musculares o traumatismo, operaciones… Fue una temporada para el olvido, con mucha mala suerte al no poder contar con jugadores importantísimos, que hoy nos darían más variantes y fortalezas”.

Quien sí puede ver acción es Ramiro González, quien llega con molestias pero al que no descartó. “Lo veo difícil (que sea titular). Hizo futbol, sintió molestias, entonces tratamos de poner jugadores que estén al 100 por ciento. Si este fuera el último partido de la temporada, definitorio, es posible que lo intente, pero es un partido que después también lo necesitaremos y no queremos arriesgarlo si tiene molestias. Será difícil que inicie”.

Darío Lezcano puede estar viviendo así sus últimos días en Colo Colo. Sin jugar, sin ser citado y mucho menos protagonista, el delantero cierra una aventura ingrata y que de seguro lo dejará con sed de revancha.