Colo Colo está en crisis y este martes se sella la salida del entrenador argentino Jorge Almirón, quien fue despedido por Blanco y Negro por malos resultados.

El director técnico sale del cargo tras la derrota por 4-1 ante Universidad Católica, sin embargo, el presidente de ByN, Aníbal Mosa, lo quería despedir en mayo pasado.

Ante la partida de Almirón en Colo Colo decidieron poner a un técnico interino, porque Héctor Tapia va a dejar sus funciones como jefe de divisiones inferiores para asumir momentáneamente en el primer equipo.

Gualberto Jara le da 3 consejos a Héctor Tapia

El último entrenador que tuvo un interinato en Colo Colo fue Gualberto Jara, quien asumió en 2020 tras el despido de Mario Salas y se fue cuando el equipo peleaba el descenso.

El paraguayo conversó con RedGol y le dio tres consejos a Tito Tapia, a quien conoce mucho porque fue parte del cuerpo técnico del ahora DT albo en 2018.

“Yo creo que lo primero que debe hacer es tratar de conversar con los jugadores, palpar un poco el ambiente, el espíritu que reina y en base a eso este trabajar. Yo creo que él lo va a hacer bien”, dijo Jara.

La segunda recomendación de Jara tiene relación con la metodología de trabajo: “tratar de en este corto tiempo tiempo resumir un poco la idea que él maneja en el fútbol. Tratar de ser lo más directo y llegar de la manera más sencilla a los jugadores y que ellos se comprometan con esa con esa idea que él maneja”.

Por último, Gualberto Jara le dice que se acerque a las figuras del equipo, a los referentes y a los futbolistas que él ya dirigió en otros pasos por el club.

“Va a contar también con el apoyo de algunas figuras importantes del equipo, que ya lo conocen, ya trabajaron con él, ya compartieron con él, y bueno, eso le va a ayudar mucho. Jugadores que ya han pasado por su manejo”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Palestino por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo se jugará este viernes 22 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna.