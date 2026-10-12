El campeón del mundo se sometió a un desafío en TikTok, donde apareció el emblema de los Albos.

Gerard Piqué ha hecho carrera lejos de las canchas tras su retiro del fútbol. El ahora empresario se sometió a un divertido desafío, el cual tuvo como protagonista a Colo Colo.

Piqué supo ser de los jugadores más importantes de España y Barcelona, ganando la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012 con la Roja, mientras que con los Culés conquistó en tres ocasiones la UEFA Champions League.

¿Piqué conoce a Colo Colo?

Gerard Piqué colgó los botines en el 2022 y desde entonces ha hecho carrera en redes sociales y como empresario. Es uno de los creadores de la Kings League y suele incursionar en diversos espacios de entretenimiento en con el streamer Ibai Llanos.

Por todo lo anterior, Piqué es muy activo en redes sociales. Suele someterse a diversos desafíos e interactúa constantemente con sus seguidores, demostrando tener un gran sentido del humor.

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En uno de sus últimos videos, Gerard Piqué se sometió a un desafío en TikTok. Este consistía en que le irían mostrando diversos escudos de equipos alrededor del mundo y él los debía conocer. El ex defensa se jactó de saber mucho al respecto.

“Os dije, soy muy bueno”, comenzó confiado. Fue así como le salió el de Colo Colo. ¿Lo adivinó? Sin dudas. Piqué mencionó al equipo chileno muy rápido, por lo que demostró que tiene claro quienes son los Albos. También acertó con Barcelona de Ecuador, Los Angeles, Peñarol, Birmingham City, Santos, Racing y Chivas de Guadalajara. No conoció a AEK Atenas y Sheffield United.

De esta manera quedó claro que Gerard Piqué conoce a Colo Colo. Claro, en sus años en Barcelona fue compañero de Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Arturo Vidal, quienes algo le debieron hablar al campeón del mundo sobre los Albos.