La gran novedad que prepara Fernando Ortiz en la formación de Colo Colo ante Deportes Iquique

El técnico del Cacique prepara una importante novedad en la formación de cara al duelo ante Deportes Iquique.

Por Miguel Gutiérrez

Colo Colo prepara novedades en la formación ante Deportes Iquique.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTColo Colo prepara novedades en la formación ante Deportes Iquique.

Colo Colo vive un año para el olvido. El centenario del club debía ser una fiesta, sin embargo todo se ha complicado y el título es más que una quimera para el cuadro de Macul.

Tras quedar eliminados de la Copa Libertadores, como también de la Copa Chile, el Cacique quiere recuperarse del último gran mazazo: perder en la Supercopa ante U de Chile.

Para eso, este viernes se deberán enfrentar a Deportes Iquique en uno de los duelos pendientes de la Liga de Primera, donde una de las novedades que aparecen es la de Arturo Vidal.

Colo Colo alista una gran novedad ante Deportes Iquique

Fernando Ortiz volvió a los trabajos con Colo Colo este domingo luego de las Fiestas Patrias, y tras una polémica medida. Han pasado varios días y si bien aún no para una formación titular, sí se conocen varias novedades.

Según detalla Cacique Pasión, el trabajo este miércoles se centró en distintos bloques, siendo el defensivo uno de ellos, y que tiene como novedad a Arturo Vidal.

El citado medio cuenta que el técnico del Cacique ya tiene definida una línea de cuatro en el fondo. Esta será con Mauricio Isla y Erick Wiemberg como laterales, mientras que Elimiano Amor y Jonathan Villagra como centrales.

Sin embargo, es acá donde entra el King. De acuerdo al trabajo de este miércoles, Arturo Vidal trabajó con el bloque defensivo como volante de contención, una de las grandes novedades de la posible formación.

Arturo Vidal como contención es la novedad que prepara Fernando Ortiz en Colo Colo ante Iquique. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Suma puntos para una posible titularidad”, detalla el medio antes citado sobre lo que piensa Ortiz para la oncena de cara a enfrentar a los Dragones Celestes.

El Cacique se juega el paso a las copas internacionales

El próximo partido del Cacique será ante Deportes Iquique, el viernes 26 de septiembre a las 19:00 hrs en el Estadio Monumental con un aforo de 32 mil espectadores. Este encuentro es válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025.

