Colo Colo vuelve a la acción tras la Supercopa de Chile, torneo con definición de Superclásico que golpeó al Cacique con triunfo y título para Universidad de Chile. Este viernes el Cacique tiene la obligación de cerrar la herida frente a Deportes Iquique, por el duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera.

Y el entrenador Fernando Ortiz confirmó la formación alba con Fernando de Paul al arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro en mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en el ataque.

De esta forma, Bolados gana la pulseada como el reemplazante de Javier Correa en el puesto de centrodelantero de Colo Colo, en el inicio de la era Ortiz como sucesor de Jorge Almirón y el interinato de Hugo González y Luis Pérez.

Antecedentes, bajas y la banca de Colo Colo

Junto al once titular de Colo Colo, hay que recordar que el Cacique lamenta varias bajas: Alan Saldivia, Alexander Oroz, Javier Correa y Óscar Opazo se pierden el duelo por lesión; Esteban Pavez y Sebastián Vegas por suspensión.

Además, Francisco Marchant con Nicolás Suárez están a las órdenes de Nicolás Córdova con la selección chilena sub 20, a horas del inicio del Mundial de Chile 2025.

Respecto al once de la Supercopa, Emiliano Amor reemplaza a Sebastián Vegas, Arturo Vidal regresa a la titularidad en lugar de Esteban Pavez, Felipe Méndez ocupa el lugar de Leandro Hernández y Marcos Bolados es del inicio por Javier Correa.

En la banca alba están Eduardo Villanueva; Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Tomás Alarcón, Leandro Hernández, Manley Clerveaux y Salomón Rodríguez.