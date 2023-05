Colo Colo cerró su primera rueda del Campeonato Nacional 2023 con derrota frente a Curicó Unido. El Cacique queda a la espera del resto de la fecha 15 con la posibilidad cierta de caer hasta cuatro puestos, hipotecando su actual tercer lugar.

En rueda de prensa post partido, el entrenador Gustavo Quinteros reconoció que “el primer tiempo fue muy malo para nosotros, jugamos mal. No tuvimos salida ni asociaciones. En el segundo jugamos mucho mejor. Llegamos tres veces como para hacer el gol”.

“Pero con un jugador menos era arriesgar demasiado quedarnos con tres en el fondo, de los cuales dos eran un volante y un lateral. Si bien tuvimos posibilidades y aproximaciones no pudimos empatar. Fue uno de los peores primeros tiempos del campeonato. El rival llegó una vez y ganó el partido”, agregó el DT.

Además, Quinteros abordó el tema de las lesiones, los problemas para conformar el equipo y los análisis que vienen para el segundo semestre considerando el tema refuerzos y el escaso aporte de los que llegaron a principios de año.

Los problemas de Colo Colo para la segunda rueda

“Tuvimos una serie de lesiones que me preocupan mucho. Solamente el arquero que llegó, Ramiro González y no sé si algún otro jugador de los refuerzos pudo jugar muchos partidos. Por lesiones, algunos por bajo rendimiento, les costó ganarse la titularidad. Pero sobre todo es por lesiones, y están fuera por mucho tiempo. Es un tema complicado. Ahora empezaremos a ver las opciones que tenemos para traer a un lateral y después veremos las posibilidades que tenemos para mejorar el rendimiento”, manifestó Quinteros.

Además complementó que “también tenemos que analizar el rendimiento de muchos jugadores. No tuvieron mucha continuidad y eso hay que analizarlo a ver si existe oportunidad de reemplazarlo. Castillo llegó y no pudo jugar demasiado. No juega hace un mes y medio. Después de eso tienes que entrenar, jugar amistosos y ponerte bien. Pierdes un jugador la mitad del campeonato. Estamos muy preocupados. Emiliano Amor no se recupera todavía. Tenemos un montón de jugadores que no pudieron jugar: Wiemberg, Moya, Lezcano, queremos recuperarlos. Hasta los partidos de Copa los jugamos con seis juveniles”.

La dificultad para sacar conclusiones

Asimismo, el DT de Colo Colo reveló un problema de consideraciones: no puede valorar a varios jugadores pensando en el segundo semestre debido a que lisa y llanamente no pudieron jugar. Esto supone una dificultad extra para ordenar el plantel para la segunda parte del 2023.

“Los jugadores que llegaron, pero los únicos que jugaron fueron Ramiro y el arquero. Los demás estuvieron todo el tiempo lesionados, no sabemos realmente cuál es el rendimiento que pueden darle al plantel, al equipo y la institución. Contratamos a Lezcano porque hacía goles en México. Wiemberg venía parado, pasó una lesión médica, el médico dio el ok. Moya se lesionó dos veces, De los Santos se lesionó de forma traumática en un calentamiento y lo tuvieron que operar. No podemos decir este jugador no rindió. Si hubiesen jugado 15 partidos y no rindió… Pero no, jugaron muy poco porque no están para jugar”, expone el técnico de los albos.

Gustavo Quinteros sentencia que “es increíble lo que nos pasa. Casi todos los jugadores que llegaron tuvieron lesiones largas y reiteradas. Nunca nos pasó. Antes llegaban y jugaban. Los que no jugaban era por rendimiento futbolístico, pero los que llegaron no pudieron rendir porque no están listos”.