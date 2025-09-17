Si había una carga que tiene en sus espaldas el entrenador argentino Fernando Ortiz tras su llegada a Colo Colo era por dos motivos particulares: la primera, su sequía de campeonatos, y la segunda, su extensa mala racha que arrastraba en México.

En su etapa en Santos Laguna, el estratega dirigió sólo en el Torneo de Clausura 2025, donde obtuvo un pobre registro de 14 derrotas, dos triunfos y un empate, con un paupérrimo 13,72 por ciento de rendimiento.

Pero quizás lo que ya comienza a poner en alerta a los hinchas de Colo Colo, y causa risa entre la prensa mexicana que ya lo conoce, es la extensa mala racha que arrastra Ortiz como entrenador, la cual ya superó las 25 semanas, o 191 días.

Ortiz extiende en Colo Colo su mala racha como técnico

Para buscar el último triunfo del trasandino como entrenador, nos tenemos que remontar hasta el 10 de marzo del 2025, por la fecha 11 del Clausura 2025 en México, donde al mando de Santos Laguna venció como local a León por 2-1.

En aquel último triunfo de Ortiz había presentes en cancha dos futbolistas chilenos. En el cuadro del hoy DT de Colo Colo fue titular en el centro del ataque Bruno Barticciotto, mientras que en la visita estuvo desde el arranque el volante Rodrigo Echeverría.

A partir de esa fecha, pasaron seis meses y siete días desde que el “Tano” no conoce de victorias. En la actualidad, si sumamos lo que ocurrió en la Supercopa ante la U, acumula siete derrotas consecutivas. Un registro poco esperanzador.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

En duelo pendiente por la jornada 23 en Liga de Primera, Fernando Ortiz buscará su primer triunfo al mando de Colo Colo este viernes 26 de septiembre, cuando reciban en el Estadio Monumental a Deportes Iquique, desde las 19:00 horas.