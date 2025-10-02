Colo Colo sigue sumando fútbol de la mano de Fernando Ortiz en este parón por el Mundial Sub 20. El Cacique jugó el pasado miércoles un amistoso a puertas cerradas ante Unión Española, donde más allá de la caída por 2-1, ya están llamando la atención algunas decisiones del DT.

Una de las que más ha generado controversia es que el argentino se la jugará por separar en el mediocampo a Arturo Vidal y Esteban Pavez. Para el entrenador, será uno o el otro en la zona media, no ambos como se vio con Jorge Almirón.

Por lo mismo, en las huestes albas ya están reaccionando a esta polémica medida del trasandino. Sin ir más lejos, un ex albo le dio una mano a Ortiz pensando en su elección para los próximos partidos.

“Vidal tiene una ventaja”

Se trata de Gualberto Jara, quien en charla con el sitio Bolavip Chile aseguró que “hay que ver un poco la idea de juego que presente. Parece que va a jugar con un solo volante de pura contención, o sea un volante fijo central, que distribuya el juego y que a la vez trate de recuperar pelotas y tener un juego posicional con la defensa, eso es lo que mostró”.

Arturo Vidal y Esteban Pavez entrarán a competir por un lugar en el mediocampo del Colo Colo de Fernando Ortiz. | Foto: Photosport.

“Tal como jugó Arturo Vidal, yo creo que por el momento será Vidal el que vuelva a jugar ahora y Esteban Pavez esperará. Si es que volverá a jugar con la misma figura”, agrego.

En ese sentido, el ex DT albo afirmó que “de repente las circunstancias del juego va a tener que tener dos volantes fijos por el medio y bueno, ya se verá. Pero tal como se presentó en el último partido y esperamos ver, creo que Vidal es el que tiene ventaja”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo encuentro de los albos en el torneo será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas. Este desafío será válido por la fecha 24.