Colo Colo

El inesperado elogio de Morón a Villanueva en Colo Colo: “Tiene personalidad muy parecida a…”

Villanueva es la mayor promesa del arco de Colo Colo, recibió un halago sorpresivo de un ícono del club. "Personalidad parecida a...", dijo.

Por Jorge Rubio

Eduardo Villanueva tuvo su debut liguero en el Cacique en el Monumental.
Eduardo Villanueva tuvo su debut liguero en el Cacique en el Monumental.

Eduardo Villanueva tuvo que esperar mucho para su debut liguero en Colo Colo y lo demostró con una broma para Emiliano Amor. Por fin cumplió ese deseo en la última media hora de la victoria alba frente a Deportes Iquique en el estadio Monumental.

Aunque la oportunidad se le dio por la lesión de Fernando de Paul, quien sufrió un problema muscular tras una gran tapada de un remate de César González. Y tuvo que dejarle su puesto a Villanueva. “Es un chico excepcional como persona y profesional“, le dijo a RedGol Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro.

Y además, una leyenda en el arco del Eterno Campeón. Fue el titular en aquel histórico equipo de Mirko Joziç que ganó la Copa Libertadores en 1991. “Ha tenido paciencia, lo que debe tener un juvenil. Necesita jugar, pero él ha estado muy claro. Se debe a la formación familiar y académica que tiene”, le contó Morón a nuestro querido Paulo Flores.

Eduardo Villanueva en su ingreso para jugar ante Deportes Iquique. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Eduardo Villanueva en su ingreso para jugar ante Deportes Iquique. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Todo hace que siga los pasos que debe seguir un profesional. A veces no ser citado ni considerado. Y siempre entrena como si fuese el titular. Todo lo hace como un tipo de 30 años. Tiene una personalidad muy parecida a la del Tuto de Paul”, fue el inesperado elogio que lanzó el Loro Morón.

Lo hizo para valorar a De Paul, quien se quedó con la portería tras el adiós de Brayan Cortés rumbo a Peñarol de Uruguay. “El Tuto es un tipo muy silencioso, callado, muy trabajador. Pero cuando habla en el camarín se escucha. Levanta la voz en una o dos ocasiones por año. Pero esas dos veces hace sentir su voz”, le contó Daniel Morón a este medio.

“No era arquero, mis inicios fueron pateando…”: Eduardo Villanueva cuenta cómo llegó al arco de Colo Colo

“No era arquero, mis inicios fueron pateando…”: Eduardo Villanueva cuenta cómo llegó al arco de Colo Colo

Morón dice que Villanueva es parecido de carácter a De Paul en Colo Colo: “No cae en…”

Quedó claro que Fernando de Paul tiene una ascendencia en el vestuario de Colo Colo y Daniel Morón también dejó en evidencia que Eduardo Villanueva sigue ese camino. “Lo veo muy parecido a él en ese sentido: en lo profesional y la forma de trabajar”, expuso el Loro.

Se maneja ante ciertas situaciones, no cae en la desesperación que muchas veces caen los jóvenes por jugar a cualquier precio y empiezan a irse a cualquier lado porque creen que será más fácil”, aseguró Morón, quien sabe perfectamente quiénes han optado por un préstamo para allanarse el camino.

Eduardo Villanueva en acción ante Valladolid en un partido amistoso en el Sausalito. (Andres Pina/Photosport).

Eduardo Villanueva en acción ante Valladolid en un partido amistoso en el Sausalito. (Andres Pina/Photosport).

En ese contexto, Morón lo destacó. “Es un luchador, lo felicité por la paciencia y resiliencia”, cerró el gerente deportivo de Blanco y Negro, que espera con todas sus fuerzas que el equipo adiestrado por Fernando Ortiz consiga un boleto rumbo a alguna copa internacional.

El saludo de Daniel Morón para Eduardo Villanueva. (Captura YouTube Colo Colo).

El saludo de Daniel Morón para Eduardo Villanueva. (Captura YouTube Colo Colo).

Colo Colo se alista para recibir millones gracias a Brayan Cortés: “El equipo se siente seguro…”

Colo Colo se alista para recibir millones gracias a Brayan Cortés: “El equipo se siente seguro…”

