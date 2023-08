Esteban Pavez pone calma y llama a no pensar en el Superclásico contra la U: "No es tema"

Colo Colo logró un tremendo triunfo en el Campeonato Nacional. El elenco de Gustavo Quinteros se impuso por 2-1 a Everton y quedó como escolta en la tabla de posiciones, a seis unidades de Cobresal, pero con la ventaja de que todavía debe un partido ante Copiapó.

Un triunfo celebrado por Esteban Pavez, quien tras el partido destacó lo sufrido del encuentro, pero destacando que ese es el camino que deben seguir para poder seguir metiéndose en la pelea por el bicampeonato.

“La idea es ganar los dos títulos, tenemos que ganarlos por lo que fue el tema de las eliminaciones en copas internacionales. Queremos jugarlas el próximo año, estamos con una espina muy clavada”, recalcó el capitán albo.

“Fue importante reaccionar cuando lo hicimos, fue el momento justo y preciso. En los últimos 5 minutos fue todo de Everton, nos metieron centros por todos lados, pero pudimos ganar”, agregó.

“Hay que seguir así como vamos para tratar de tomar el primer lugar. Sabemos que aún nos faltan puntos y Cobresal va muy bien”, destacó.

¿El Superclásico?

Eso sí, Pavez puso paños fríos de cara al duelo que se aproxima ante Universidad de Chile, en un par de semanas más. Para el volante todavía hay un par de partidos previo al duelo con los azules, y deben ir paso en esta segunda rueda final.

“¿Qué clásico? ¿Con la U? No, falta muchísimo (risas), vamos partido a partido, aun no es tema. La próxima semana jugamos contra Coquimbo, no pensamos más allá. Sólo pensamos en ganar el siguiente partido para al final del campeonato poder ser campeones”, destacó.

“Queremos el bicampeonato, es un camino difícil. Hoy hicimos un partido bueno a ratos, y Everton también nos complicó”, cerró.

Colo Colo ahora tendrá tres partidos más como visita en un período que asoma como vital de cara al término del torneo. Primero ante Coquimbo, luego con Magallanes y después la U. Tras ello, volverá al Monumental para recibir a Copiapó, en el partido pendiente.