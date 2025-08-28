Colo Colo atraviesa momentos de gran incertidumbre mientras se define al reemplazante de Jorge Almirón, quien tendrá la misión de remontar un año muy complejo y meterse en la clasificación a las competencias internacionales.

En la lista de posible candidatos figuras Gustavo Quinteros, Martin Demichelis, Gerando Martino y Fernando Ortiz, quien se asomó como opción hace algunas horas, según reveló Christopher Brandt en ESPN.

Desde argentina, un reconocido periodista alzó la voz frente a la opción de Ortiz en los albos entregando un categórico análisis.

En Argentina ven con buenos ojos la llegada de Ortiz a Colo Colo

El reconocido periodista y comentarista de TyC Sports, Alejandro Fabbri, conversó con Bolavip Chile y entregó su visión ante la posible llegada de Fernando Ortiz.

El entrenador argentino, con experiencia en América y Monterrey de la Liga MX, ha tomado fuerza recientemente como una seria alternativa para el conjunto albo.

ver también Zé Ricardo habla de su entusiasmo por dirigir Colo Colo: “Me gustan Marchant y Cepeda”

“Me parece que Fernando Ortiz corre con una ventaja, que ya ha dirigido a otro país importante futbolísticamente como lo que es México y que no ha dirigido a los equipos más pequeños, ha dirigido a los más grandes. Me parece que tiene la espalda curtida como para poder ser el técnico de Colo Colo”.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz dirigió clubes como el América, Monterrey y Santos Laguna en México.. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

Agregando que su llegada sería una buena apuesta, además de un gran desafío para Ortiz. “Es una apuesta también de la dirigencia de Colo Colo apostar a un entrenador sin historia en la Argentina siendo argentino“.

“Pero hay un ejemplo que mata todo eso: Claudio Tapia, el presidente del AFA, apostó por Lionel Scaloni que no había dirigido nada y hoy es uno de los técnicos más reconocidos del mundo por lo que ha logrado”.

Publicidad

Publicidad

Durante su carrera como técnico, el exjugador de Banfield, ha dirigido a Sol de América y Sportivo Luqueño en Paraguay, además de América, Monterrey y Santos Laguna en México.