Desde Argentina ponen sus fichas en Ortiz para dirigir a Colo Colo: “Corre con ventaja”

Desde el otro lado de la cordillera, un conocido periodista se refirió a la posible llegada del exjugador de Banfield al banco de los albos.

Por Andrea Petersen

Desde Argentina alzaron la voz ante la posible llegada del exjugador al banquillo albo.

Colo Colo atraviesa momentos de gran incertidumbre mientras se define al reemplazante de Jorge Almirón, quien tendrá la misión de remontar un año muy complejo y meterse en la clasificación a las competencias internacionales.

En la lista de posible candidatos figuras Gustavo Quinteros, Martin Demichelis, Gerando Martino y Fernando Ortiz, quien se asomó como opción hace algunas horas, según reveló Christopher Brandt en ESPN.

Desde argentina, un reconocido periodista alzó la voz frente a la opción de Ortiz en los albos entregando un categórico análisis.

En Argentina ven con buenos ojos la llegada de Ortiz a Colo Colo

El reconocido periodista y comentarista de TyC Sports, Alejandro Fabbri, conversó con Bolavip Chile y entregó su visión ante la posible llegada de Fernando Ortiz.

El entrenador argentino, con experiencia en América y Monterrey de la Liga MX, ha tomado fuerza recientemente como una seria alternativa para el conjunto albo.

“Me parece que Fernando Ortiz corre con una ventaja, que ya ha dirigido a otro país importante futbolísticamente como lo que es México y que no ha dirigido a los equipos más pequeños, ha dirigido a los más grandes. Me parece que tiene la espalda curtida como para poder ser el técnico de Colo Colo”.

Fernando Ortiz dirigió clubes como el América, Monterrey y Santos Laguna en México.. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

Agregando que su llegada sería una buena apuesta, además de un gran desafío para Ortiz. “Es una apuesta también de la dirigencia de Colo Colo apostar a un entrenador sin historia en la Argentina siendo argentino“.

“Pero hay un ejemplo que mata todo eso: Claudio Tapia, el presidente del AFA, apostó por Lionel Scaloni que no había dirigido nada y hoy es uno de los técnicos más reconocidos del mundo por lo que ha logrado”.

Durante su carrera como técnico, el exjugador de Banfield, ha dirigido a Sol de América y Sportivo Luqueño en Paraguay, además de América, Monterrey y Santos Laguna en México.

