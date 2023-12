"¿A quién no le gustaría jugar en Colo Colo?": Tarragona se postula a delantera alba

Colo Colo cerró el 2023 como campeón de la Copa Chile, y ahora los albos tomarán unos días de descanso para iniciar con todo el 2024. La Supercopa será el primer desafío, en febrero, pero antes hay otro tema que ver: los refuerzos.

Gustavo Quinteros aún no sabe si se renovará o no su contrato para seguir en el Cacique durante la próxima temporada, pero a pesar de eso varios nombres suenan para reforzar su equipo. Uno de ellos es el de Cristian Tarragona.

Próximo a terminar su vínculo con Gimnasia y Esgrima de La Plata, el delantero argentino de 32 años suena como opción para arribar al Estadio Monumental. Y recientemente sacó la voz para aclarar rumores y mostrar su opinión al respecto.

El ariete nacido en Santa Fe, que hace dos años sonó para llegar a potenciar el ataque del Eterno Campeón, habló con La Tercera y explicó todo.

“He visto que mi nombre ha aparecido en medios de Chile. Bueno, yo lo dije hace un par de años cuando yo estaba en Vélez Sarsfield. Ahí tuve contacto con la gente de Colo Colo, pero ahora no ha habido algo oficial“, disparó de entrada.

Pese a eso, el futbolista santafesino no esconde sus deseos de ponerse la camiseta del equipo con más títulos en el balompié chileno.

“Ya lo dije alguna vez, a quién no le gustaría jugar en un club como Colo Colo, es una opción que me interesa mucho. Es un equipo importante de Sudamérica y de Chile, pero repito que hasta ahora no ha vuelto a existir ese llamado“, dice.

“Sé que juegan la Copa Libertadores”

Cristian Tarragona también tiene claro cual es el panorama del club que acaba de coronarse como el monarca de la Copa Chile, que se alista para jugar la fase previa del torneo de clubes más importante del continente.

“Claro que estoy al tanto de la realidad deportiva del equipo chileno. Sé que tiene que jugar la fase previa de la Copa Libertadores, un desafío internacional importante“, expone el exatacante de Vélez Sarsfield.

Si es que se llega a dar todo de buena manera, el delantero santafesino debería llegar al Monumental como jugador libre. Tras dos años en el Lobo, donde jugó 58 partidos y anotó 20 goles, Tarragona quiere jugar fuera de su país.

“Este 31 de diciembre se termina mi contrato con Gimnasia y Esgrima de La Plata. He tenido algunos llamados de equipos argentinos y extranjeros, pero aún no tomo una decisión sobre mi futuro. Mi idea es salir a jugar fuera de mi país”, cuenta.

“Una vez que tengamos todas las propuestas veremos cuál es la mejor opción, tanto deportiva como económicamente. Si Colo Colo tiene alguna intención de contar conmigo, ojalá se concrete“, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras cerrar el 2023 como campeones de la Copa Chile, el Cacique ya se enfoca en lo que será el 2024. El 11 de febrero volverá a la acción oficial, cuando dispute la Supercopa de Chile ante Huachipato en el Estadio Nacional.

