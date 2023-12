"El 90% de los hinchas me dice que me quede": Quinteros presiona a la dirigencia de Colo Colo

Gustavo Quinteros terminó su contrato con Colo Colo luego de ser campeón de la Copa Chile y ahora aguarda la decisión que tomará el directorio sobre su continuidad, la que se sabrá este viernes.

El entrenador, en charla con ESPN, se mostró muy tranquilo con la decisión que puedan tomar para que continúe en el Monumental, donde ha entrenado los últimos tres años.

“No estoy preocupado por mi futuro, estoy tranquilo. Hace 17 años no paro de trabajar. Ahora vengo de tres temporadas y algunos meses terribles, es un equipo grande que exige mucho. Si renuevo quedamos todos felices, si no las vacaciones me vendrían bien”, comentó.

Agrega que “si aparece un gran club con un proyecto lo analizaré. Pero esperaré el viernes la llamada, hablaremos y si seguimos lo hago feliz, sino haciendo fuerza. Soy fanático del equipo que dirijo y de los que me voy les tengo cariño”.

Proyecto deportivo de Colo Colo

Quinteros manifestó nuevamente que los dirigentes de Colo Colo deben apuntar alto en los jugadores que se contraten. “No sé cuál es el proyecto deportivo ni los objetivos. Depende de eso el entrenador que elijan. Pero nosotros hablamos de frente siempre”, comentó.

Sobre la deuda en el plano internacional, analizó que “en los últimos 15 años Colo Colo pasó una vez de ronda. No es un entrenador o una temporada, es un problema en general del fútbol chileno, para que lo estudien”.

Agregó que “pasaron 10 o 12 entrenadores que no han podido avanzar, es un tema profundo. No alcanza y hay que ver si es problema de refuerzos, competitividad o del fútbol chileno. Pero la estadística habla por sí sola”.

Quinteros señala que el colocolino le pide seguir

Gustavo Quinteros asegura que el fanático de Colo Colo es muy agradecido de lo que ha hecho por el club. “Me muestran cariño y están apoyando desde el 2020, cuando estuvimos complicados. Hoy terminamos el año complicado que tuvimos con un título, clasificados a pre Libertadores, fue positivo”.

Luego el DT sacó calculadora y manifestó que “el 90% de la gente en la calle me para y me dice que siga, me felicita, me agradece por salvarlos del descenso y salir campeón. Estoy motivado por esa gente, saber que hice las cosas bien, llevo en el corazón el cariño de la gente”.