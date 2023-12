La temporada 2023 del fútbol chileno terminó oficialmente este miércoles. Colo Colo se coronó como flamante campeón de la edición 2023 de la Copa Chile luego de derrotar por tres a uno a Magallanes. El estadio Tierra de Campeones de Iquique le dio el puntapié final al año deportivo nacional.

Para el Cacique, este título fue una suerte de premio de consuelo luego de quedarse sin el Campeonato Nacional 2023. En la penúltima fecha, el tropiezo con Unión Española los alejó de manera definitiva del título, que a la postre se vistió de azul y negro y se quedó con Huachipato.

Muchos consideraron como un buen cierre de año que Colo Colo alzara la Copa Chile este miércoles; sin embargo, Marcelo Barticciotto no lo percibió de la misma forma. El multicampeón albo realizó su balance personal de lo que fue la temporada 2023 para el Cacique y lo destrozó.

Barti comentó la obtención del torneo copero en el programa ESPN F90 este miércoles; allí reveló su desazón y lo disconforme que quedó por el año albo y su irregularidad en todos los torneos. Para él, ganar la Copa Chile no fue suficiente para salvar la temporada.

El balance de Barticciotto fue total y completamente lapidario. “En la suma y resta fue un año negativo. No sé si malo porque suena fuerte, quizás, pero si uno pone en la balanza las cosas negativas en definitiva son mucho más que las positivas”, comentó el otrora DT de Colo Colo.

Para él, solo salva este certamen pero falló el hecho de no encontrar la regularida durante toda la temporada. “La única positiva fue la Copa Chile. Este equipo tiene un sello de Quinteros, por momentos jugaba bien, pero fue muy irregular durante el año”, destacó.

Finalmente, Marcelo Barticciotto aseguró que no salva este año albo. “Quinteros le da el sello al equipo; presiona alto, trata de manejar la pelota, son equipos intensos. Por momentos lo hizo y por momentos no, pero en lo global me parece un año negativo”, sentenció.

¿Qué viene ahora para el Cacique?

Se vienen días ajetreados para el Cacique tras la obtención de la Copa Chile 2023. Este viernes se definirá el futuro de Gustavo Quinteros en el equipo. Una vez resuelto eso, vendrá la conformación del plantel 2024, donde unos de los desafíos más importantes será poder instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

La Supercopa 2024 entre Colo Colo y Huachipato está pactada para el domingo 11 de febrero en el estadio Nacional. Sin embargo, los albos volverán antes a las canchas, ya que el 8 de enero comienzan su pretemporada, que harán en Uruguay. Allá disputarán el torneo amistoso Serie Río de La Plata, cuyos participantes serán Peñarol, Nacional, River Plate de Uruguay, Vélez Sarsfield, Atlético Tucumán, entre otros.

