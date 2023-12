El futuro de Gustavo Quinteros en Colo Colo sigue en el aire. Pese a los rumores, todavía no hay nada oficializado por ninguna de las partes interesadas, quedando todo reservado para definirse este viernes por parte de la dirigencia de Blanco y Negro.

Sin embargo, este triunfo sobre Magallanes por la Copa Chile 2023 bien pudo ser el último de santafesino en el equipo, esto mientras no renueve su contrato.

El propio Quinteros habló al respecto tras darle un nuevo trofeo al Cacique, afirmando en charla con TNT Sports que “hoy, no depende de mí, no puedo contestar. Es un tema de ponerse de acuerdo en algo deportivo. Me interesa mucho lo deportivo y ojalá si se da en este año que viene, hacer algo más, estoy dispuesto. Si no, bien. Ya tengo las vacaciones pagadas. Vengo trabajando con continuidad hace 16 años y no viene mal parar un poco y disfrutar la familia. Si sale algo interesante, la prioridad la tiene Colo Colo”.

Sobre lo que fue este 2023 con los albos, el DT sostuvo que “fue una temporada difícil que se coronó con un título merecido por todos los jugadores. Si bien arrancamos más o menos, después se pusieron apunto y Colo Colo fue el que más puntos sacó en la segunda parte del torneo.

“En la primera parte nos costó porque jugamos copas, viajes, lesiones y todo. Fue una temporada difícil, pero coronaron un año bueno, jugando bien también. Si bien fue un partido malo ante Unión, en los últimos partidos se levantó bastante”, agregó.

En ese sentido, Quinteros detalló que “nosotros en el comienzo comenzamos a poner chicos de 18 de titulares. Si analizas todo bien, yo creo que hicimos una gran temporada. La gente no valora que uno pone a los chicos en La Bombonera o en Colombia y es difícil en un club tan grande. Con todos los inconvenientes que tuvimos, pudimos salir campeones”.

“Se hizo una buena temporada. Lo que a mí respecta, me pone contento por los jugadores, por los chicos que terminaron jugando. Y también por los grandes como Emiliano Amor que terminó jugando después de su lesión. Al menos pudo jugar este partido y ser campeón”, concluyó.

Los números de Quinteros en su posible adiós

Tras su arribo en octubre del 2020, Gustavo Quinteros ha dirigido un total de 154 partidos en la banca de Colo Colo. Triunfó en 79 bregas, empató 42 y cayó en 33, registrando un 60,1% de rendimiento.

Con los albos el santafesino ha ganado cuatro trofeos: Un Campeonato Nacional, dos Copa Chile y una Supercopa.

¿Cuántos títulos tiene Colo Colo en su historia?

Gracias a la obtención de la Copa Chile 2023, el Cacique agiganta su leyenda como el equipo con más campeonatos en la historia del fútbol nacional. No es sólo el equipo con más ligas locales, sino que también el que más Copa Chile tiene en su vitrinas.

Los albos ya suman 14 títulos con el obtenido en Iquique, donde destacan un bicampeonato (1981-82) y un tricampeonato (1988-89-90), y más títulos en este certamen que tres equipos juntos. Todo un récord para Colo Colo.

