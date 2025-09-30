Fernando de Paul encendió las alarmas de Colo Colo tras verse obligado a abandonar el arco albo en el triunfo sobre Deportes Iquique del pasado viernes. El portero sufrió una grave lesión promediando el segundo tiempo y tuvo que se sustituido.

Las muestras de dolor del Tuto hicieron pensar que se trataba de una dolencia de palabras mayores, ya que a duras penas podía caminar. Sin embargo, por suerte la situación no escaló con el correr de los días.

Así lo ratificaron en Colo Colo, donde publicaron el marte médico del portero que confirma que en el corto plazo estará de regreso bajo los tres palos del popular.

ver también ¿Lesión de gravedad? Fernando De Paul le da un respiro a Colo Colo tras exámenes médicos

La real lesión de Fernando de Paul

Por medio de sus redes sociales los albos confirmaron que “durante partido disputado el pasado viernes sufre contractura triceps sural izquierdo que condiciona pseudo bloqueo articular rodilla izquierda. El jugador se sometió a exámenes hoy que descartan patología mayor”.

Fernando de Paul a duras penas podía caminar tras su lesión en el triunfo de Colo Colo sobre Iquique. | Foto: Photosport.

Así las cosas, la última parte del comunicado da algo de tranquilidad dentro del cuerpo técnico de Fernando Ortiz, esto pensando en el próximo desafío del Cacique a nivel local y sus opciones de clasificar a una copa internacionales para el 2026.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Fernando de Paul ha jugado 21 partidos en esta temporada, recibiendo en ellos 24 goles y entregando su portería imbatida en nueve bregas.

ver también ¿Juega Villanueva ante Coquimbo Unido? Alivian a Colo Colo con la lesión del Tuto de Paul

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo encuentro de los albos en el torneo será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso. Este encuentro será válido por la fecha 24 y está programado para el fin de semana del 18 y 19 de octubre.