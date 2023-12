Colo Colo está cerca de poner punto final un irregular año 2023. Pese a que el Cacique remontó y tuvo chances de campeonar en el torneo, la dura caída ante Unión Española descartó cualquier opción de revalidar el título ganado en el 2022.

Sin embargo, en el Monumental tienen que saber levantarse de esta, ya que en el horizonte se ve la final de la Copa Chile 2023. A pesar de la discreta temporada, los albos todavía pueden sumar un trofeo en sus vitrinas si vencen a Magallanes en la definición.

Uno que está especialmente entusiasmado con esta chance es Emiliano Amor. El defensor argentino no ha jugado en prácticamente todo el año y en esta recta final puede ser un hombre más que importante para Gustavo Quinteros.

Resulta que la gran cantidad de bajas en las defensa alba tienen a Amor a la espera de volver a jugar de manera oficial. El ex Vélez Sarsfield ya vio acción ante River Plate hace algunas semanas, pero fue en un amistoso jugado en el Ester Roa de Concepción.

El panorama para Gustavo Quinteros es complejo, ya que ante Curicó Unido este viernes no podrá contar con el suspendido Maximiliano Falcón. Además para la final de la Copa Chile, además del Peluca, tampoco podrá contar con Alan Saldivia.

Así las cosas, Amor bien podría estar de vuelta ante los curicanos en unos días más, esto pensando en que tenga algo de ritmo de competencia para la definición posteriormente de la Copa Chile.

Esta oportunidad llega en medio de varios rumores que apuntan a que Gustavo Quinteros no piensa contar con el argentino para el próximo año, rumores que el propio DT albo descartó hace unos días.

“Hay gente que miente, pero es normal. Me da risa porque con el club todavía no me he reunido para hablar de incorporaciones o salidas de jugadores (…) No tengo un futuro concreto en el club todavía, entonces no puedo hablar de que un jugador se quede o se vaya, sería una gran falta de respeto”, declaró.

Cabe recordar que Amor tiene contrato hasta diciembre del 2024 en Colo Colo. Ante la gran cantidad de extranjeros en defensa (los uruguayos Maximiliano Falcón y Alan Saldivia), bien podría dejar el Monumental por medio de un préstamo ante su poca continuidad en este 2023. Habrá que ver si estos partidos cambian este escenario.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique visitará a Curicó Unido este viernes 8 de diciembre a partir de las 18:00 horas en La Granja. En paralelo jugarán Huachipato ante Audax Italiano en el CAP y Unión Española con Cobresal en el Santa Laura.

Para que los albos puedan clasificar a la Copa Libertadores 2024 como Chile 2, deben vencer a los curicanos y esperar que Audax supere a Huachipato en el sur.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Chile 2023?

La final entre albos y carabeleros está programada para el miércoles 13 de diciembre a las 19:00 horas. El encuentro se disputará en el Tierra de Campeones de Iquique.

