Emiliano Amor vivió durante el 2023 quizás el año más importante de su carrera como futbolista. El defensor de Colo Colo sufrió una grave lesión a finales del 2022 que lo mantuvo durante casi toda la temporada fuera.

Sin embargo, el pasado 15 de noviembre el zaguero logró lo que esperó durante tanto tiempo. En el empate 2 a 2 con River Plate, hizo su esperado regreso a las canchas y cortó 365 llenos de incertidumbre, en los que estuvo al borde del retiro.

El emotivo regreso de Emiliano Amor a las canchas con Colo Colo

En Colo Colo tienen claro que el proceso de Emiliano Amor no fue fácil y así se lo hicieron saber a los hinchas. A través de un video, el Cacique reveló imágenes inéditas de lo que fue el proceso del defensor para poder volver a jugar después de su grave lesión.

El propio zaguero se encargó de detallar lo que le ocurrió aquel 11 de noviembre del 2022, también ante River Plate. “En un giro del delantero el tobillo me toca el suelo. Sentí un dolor muy grande e intenté seguir, pero el dolor era mucho y no podía. Pensé que era un esguince, pero cuando fuimos a hacer el estudio vimos que el tendón había sufrido una mini rotura, pero nada grave”.

Si bien en ese momento no parecía algo para preocuparse, Emiliano Amor reconoció que “mi cabeza estaba bien, hasta que llega el día de la pretemporada. Con Gustavo hablamos de no empezar de una, sino que algo más tranquilo para adaptarme. En un pase totalmente normal, en una recepción, me doblé el tobillo otra vez. Algo tan básico como eso hizo que se me doblara de vuelta y muy feo”.

“Hacer lo que ya habíamos hecho no era lógico, era repetir lo mismo para el mismo efecto. Era más incertidumbre, mucho enojo, frustración. Fue uno de los momentos más feo que viví”, añadió.

Tras ello llegó el viaje a Europa para realizarse una cirugía con un especialista, lo que dio inicio a su recuperación. “Estuve cinco semanas sin poder pisar, mi mujer se portó bárbaro. Ver a mi hija preguntando por qué no estaba en la tele jugando fue difícil, pero un combustible también”, señaló al borde de las lágrimas.

Emiliano Amor comenzó a sumar minutos en amistosos a puertas cerradas para así ir recuperando confianza. “Me preparé como si fuera la final de Champions. Era mi primer amistoso, no estaba tan seguro y todos lo entendían, me intentaban ayudar. No iba a ser lo del año pasado, quería medirme contra rivales. Un punto grande fueron los amistosos que jugué para sentirme al 100 por ciento”.

Fue así como tras ser titular ante River Plate el pasado 15 de noviembre, el zaguero terminó con un año difícil. “Emocionado, contento. Mis compañeros me ayudaron mucho. Todos me ayudaron un montón. El cuerpo técnico y mis compañeros, la verdad que tengo que agradecerles a todos ellos y mi familia. Toda la mierda la pude convertir en combustible”.

Finalmente, Emiliano Amor recalcó su agradecimiento por el respaldo recibido en sus días más complicados. “Toda la mierda que mastiqué este año ahora es todo disfrute. Gracias a la gente por el apoyo”.

¿Cuáles son los números de Emiliano Amor en Colo Colo?

Emiliano Amor ha disputado un total de 56 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos acumula cinco goles y dos asistencias.

¿Cuál fue la lesión que sufrió Emiliano Amor en Colo Colo?

Emiliano Amor sufrió una rotura de ligamentos del tobillo, mismo problema que había presentado algunos meses antes. Al tener problemas dos veces en la misma zona, su carrera estuvo en riesgo y debió realizar un largo proceso de recuperación.

