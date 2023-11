Alexis Sánchez tuvo un polémico paso por la selección chilena en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El Niño Maravilla no sólo se vio molesto con sus compañeros en su rol de 10, sino que también lanzó una dura acusación contra el estadio Monumental.

El tocopillano aseguró que los camarines del recinto de Colo Colo se encuentran en pésimas condiciones. “Yo estaba sentado estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos. No lo quiero decir porque no me gusta la palabra, en la ducha. Y tú dices, ¿es una selección o un equipo de tercera? Y todo eso suma, es un complemento”, dijo el delantero.

Sus palabras encendieron la polémica y dejaron a Colo Colo muy mal parado. Sin embargo, este jueves Carlos Palacios salió al paso de los dichos de Alexis Sánchez y descartó que la situación sea una realidad constante en el Monumental.

Carlos Palacios le para el carro a Alexis Sánchez por críticas al Monumental

Alexis Sánchez criticó al estadio Monumental después del pobre empate sin goles de Chile ante Paraguay. Sus dichos no cayeron bien en Colo Colo, donde este jueves defendieron con todo a su casa.

Carlos Palacios habló en conferencia de prensa y se refirió a las palabras del tocopillano. “Fue un tema que causó un poco de polémica, principalmente a nosotros nunca nos ha pasado a nuestro camarín”, dejó claro de entrada. “Quizás se dio ese día, pero a nosotros nunca nos ha pasado”, añadió.

La Joya no se quedó ahí y recalcó que nunca antes se había conocido de un episodio así en la Ruca de Colo Colo. “Es primera ve que lo escucho, fue un poco sorpresivo. Veo al Monumental como gran estadio”.

Carlos Palacios fue más allá con el tema y señaló que el recinto de Pedrero está a la altura de los mejores del continente. “Yo jugué en Brasil, allá hay buenos estadios y aquí hay buen estadio, buen camarín”.

Eso sí, reconoció que el terreno de juego ha sido la gran deuda durante esta temporada. “La cancha ha estado en dificultades y se notó. Se pueden hacer mejoras, pero lo veo muy bien”.

Colo Colo trata de reaccionar al ninguneo de Alexis Sánchez al estadio Monumental. El Cacique sabe que debe remodelar su recinto para mejorar la experiencia de los hinchas, pero niega de plano que los camarines no estén en condiciones.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo regresa a la acción este domingo 26 de noviembre en el Campeonato Nacional. Desde las 18:00 horas el Cacique visita a Audax Italiano en un duelo clave.

¿Chile volverá a jugar en el Monumental en 2024?

Se desconoce si la selección chilena seguirá haciendo de local en el estadio Monumental. El Nacional ya está listo para recibir fútbol, pero la Roja tendrá amistosos en marzo que están pensados en el exterior.

