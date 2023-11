Alexis Sánchez encendió al fútbol chileno tras sus polémicos dichos en la selección. El Niño Maravilla se quejó de las condiciones en que la Roja ha tenido que enfrentar las Eliminatorias Sudamericanas, lanzando una feroz crítica al estadio Monumental.

El recinto de Colo Colo ha albergado los partidos de nuestro país en lo que va de competencia, pero dejando episodios lamentables. Uno de ellos lo contó el propio delantero, acusando una terrible insalubridad.

“Yo estaba sentado estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos. No lo quiero decir porque no me gusta la palabra, en la ducha. Y tú dices, ¿es una selección o un equipo de tercera? Y todo eso suma, es un complemento”, dijo Alexis Sánchez.

CSD Colo Colo contra Blanco y Negro tras denuncia de Alexis Sánchez sobre el Monumental

Los dichos de Alexis Sánchez sobre el estadio Monumental hicieron eco en Colo Colo. Desde el Club Social y Deportivo sacaron la voz al respecto, disparando contra Blanco y Negro.

Matías Camacho, presidente del CSD, utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para dejar sus descargos al respecto. Ahí acusó a la concesionaria de no hacerse cargo del cuidado del recinto, especialmente con los baños.

De hecho, le refregó que las reparaciones han sido financiadas por los propios hinchas. “Ante el abandono de Blanco y Negro, como Club Social y Deportivo Colo Colo nos hicimos cargo de los baños gracias al aporte de nuestros socios y socias”, explicó.

En esa misma línea, Matías Camacho recalcó que el Monumental necesita una remodelación con urgencia. “Nuestro proyecto de un nuevo estadio para los colocolinos, colocolinas y el fútbol chileno toma más fuerza con las declaraciones de Alexis Sánchez”, cerró.

Por ahora, desde Blanco y Negro han guardado silencio al respecto. Desde hace ya largo tiempo que los reclamos al estado del recinto vienen saliendo a la mesa, pero por ahora todo sigue igual.

Colo Colo sufre los coletazos tras la denuncia de Alexis Sánchez sobre las condiciones en las que trabaja la selección chilena. En 2024 se espera la reapertura del Estadio Nacional, pero el Cacique tendrá que encontrar la manera de solucionar los problemas de su casa.

¿Cuándo juega Chile?

Chile volverá a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas el próximo martes 12 de noviembre. Desde las 20:30 horas la Roja visita a Ecuador por la sexta fecha rumbo al Mundial 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo busca seguir en la lucha por el título del Campeonato Nacional. El próximo domingo 26 de noviembre desde las 18:00 horas el Cacique enfrenta a Audax Italiano.

