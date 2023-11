Emiliano Amor volvió a jugar 90′ y terminó emocionado, casi al borde de las lágrimas, por su regreso a una alineación de Colo Colo. El espigado zaguero argentino tuvo participación destacada en el segundo gol albo ante River Plate, que de todas maneras consiguió igualar 2-2.

Luego del encuentro, donde hizo una salvada espectacular, conversó con ESPN y entregó sus sensaciones. “Le agradezco a mi familia, al cuerpo médico y técnico que me apoyaron todo este año. Fue duro. Pero por suerte todo lo que mastiqué, lo malo que me pasó este año, esto es impagable. Cuando sea en el Monumental será mucho más lindo”, afirmó el “15” albo en la conversación con la periodista Andrea Hernández.

“Yo también los extrañaba mucho. Es incomparable sentir el cariño de toda la gente. Estoy muy agradecido, hay que bancar a un jugador que no juega hace un año y te reciben de igual manera o mucho mejor”, aseguró Emi Love por el cariño que le mostró la hinchada del Eterno Campeón que llegó al estadio Ester Roa Rebolledo.

Por cierto, Amor cerró el duelo como capitán del equipo. En los 64′, Esteban Pavez le dejó su lugar a Agustín Bouzat. “Le agradezco al Huesi que me cedió la jineta. Estoy muy orgulloso de este día”, manifestó el ex marcador central de Vélez Sarsfield.

Emiliano Amor tuvo que hacer esfuerzo para contener las lágrimas tras este especial partido que jugó por Colo Colo. De hecho, rememoró una consulta de su pequeña hija Lolita, con quien compartió en la última parte de la entrevista posterior al 2-2 ante River Plate.

“Todo lo malo que pasé, ver a mi nena que me decía ‘¿por qué no estás en la tele?’. Es emocionante, gracias a mi familia y mis amigos por todo el apoyo que me dieron. Esto es muy emocionante”, apuntó Amor, al borde de quebrarse. Además, ratificó que todavía no tiene el 2024 en sus planes.

Lo esencial ahora es saborear la dulzura del retorno. “Primero el objetivo era volver a jugar y sentirme jugador. Después los objetivos de 2024 los hablarán los dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Quiero disfrutar este momento que es muy lindo y emocionante”, expresó el zaguero de 28 años.

“No quiero hablar sobre otras cosas, me preparé mucho para disfrutar de esto. Y lo estoy disfrutando un montón”, sentenció Emiliano Amor, quien sueña con hacerse un lugar para la gran final de la Copa Chile, toda vez que tanto Alan Saldivia como el Peluca Falcón están suspendidos.

