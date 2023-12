Gustavo Quinteros enfrentó a los medios de comunicación en la previa de una nueva fecha del Campeonato Nacional. Además de hablar de la cancha del Estadio Monumental y el trascendental partido contra Unión Española, el técnico de Colo Colo desmintió haber pedido la salida de Emiliano Amor.

El DT respondió con dureza a los reportes de que había “cortado” al defensor para la próxima temporada para liberar un cupo de extranjero. “Hay gente que miente, pero es normal. Me da risa porque con el club todavía no me he reunido para hablar de incorporaciones o salida de jugadores”, dijo.

“No tengo un futuro concreto en el club todavía, entonces no puedo hablar que un jugador se quede o se vaya, sería una falta de respeto”, comentó el entrenador. Quinteros termina contrato a fines de este año y todavía no conversa con la dirigencia para una posible renovación en el Cacique.

“No hubo una reunión. No sé quién lo dice, pero no hagan caso. Hay muchos mentirosos en el fútbol. Si se da para continuar, me sentaré ese mismo día con el gerente deportivo o la comisión de fútbol para dar una lista de posibles jugadores que puedan quedarse, irse a préstamo o incorporar”, sumó.

El técnico recalcó que no ha hablado nada sobre el próximo año. “Lo único que dije fue que sería fantástico que, de yo seguir, hacer una pretemporada de dos semanas para trabajar a doble turno sin salir del lugar. Todas las experiencias que tengo como DT, una preparación en un lugar cerrado y concentrado es mucho más positivo”, comentó.

“El grupo se une, son más amigos y se entrena sin perder tiempo de viajar. Pero eso es lo único que hablé. De incorporaciones o salidas son mentiras. Les están mintiendo a la gente”, reconfirmó el entrenador.

Quinteros habla de su continuidad en Colo Colo

Además, Gustavo Quinteros profundizó sobre su posible renovación en Colo Colo, uno de los temas que más se le ha preguntado en este último tramo del Campeonato Nacional. El DT recalcó que cualquier decisión dependerá del proyecto deportivo que le presente el club para el próximo año.

“El año pasado tenía una renovación automática por salir campeón o clasificar. Hoy no, por eso tenemos que sentarnos a hablar para renovar y hablar del proyecto deportivo. A partir de eso ver si soy el indicado o eligen a otro entrenador”, manifestó.

“No tengo dudas que tanto Daniel Morón como la secretaría técnica tiene una lista de jugadores preparada para incorporar dentro del presupuesto del club. Supongo que habrá tiempo, porque si el torneo termina el día 8 (de diciembre), hasta el inicio de la pretemporada que será el 8 ó 10 de enero, hay tiempo para formar un equipo, incorporar y hablar esos temas”, cerró.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros renovó su contrato por dos años en 2021. O sea, termina su vínculo con Colo Colo a fines de este 2023. Ahora, el DT y la dirigencia deben sentarse a conversar para una posible renovación del entrenador.

