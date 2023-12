Quinteros advierte a Colo Colo por cancha del Monumental: "No tenemos que poner excusas"

Faltaba por conocer su opinión. Durante la semana, tuvimos la voz de jugadores y dirigentes de Colo Colo, por el mal estado de la cancha del Estadio Monumental, tras los conciertos de Roger Waters y The Cure, pero la pieza que restaba se hizo presente, pues el técnico Gustavo Quinteros sacó la voz.

En la conferencia de prensa previa al duelo de este domingo, con Unión Española, la primera pregunta que se le hizo al santafesino fue por si ha visto la situación del terreno de Macul y si le pregunta cómo llegue para el encuentro, pero lejos de estar enojado, encontró un punto de equilibrio.

“La vi ayer en la mañana, hoy no. Espero que esté bien para el partido. Confío y he visto que se está trabajando muchísimo para que llegue de la mejor manera y espero que sea así. Que podamos jugar buen fútbol los dos equipos y que no sea algo que tengamos que volver a hablar“, expresó Quinteros.

Pero no fue todo, porque además le dejó una advertencia a Colo Colo, al señalar que “he quedado con los jugadores que no tenemos que poner excusas de nada, que tenemos que jugar y superar al rival futbolísticamente, sin pensar en nada que pueda afectar”.

“Esperamos que la cancha esté en buen estado y después, con la opinión de los protagonistas que pisarán el campo, sabremos realmente su estado”, sentenció Quinteros para poner punto final al tema y enfocarse netamente en el aspecto futbolístico.

¿Cómo está el equipo de Quinteros en el torneo?

Cuando faltan dos fechas para que termine el Campeonato Nacional 2023, Colo Colo se ubica en el segundo lugar de la clasificación, con 51 puntos, misma cantidad que Huachipato, a dos unidades del exclusivo líder, Cobresal, que tiene 53 positivos.

¿Cuándo es el próximo juego del Cacique?

En el marco de la 29° y penúltima jornada del fútbol nacional, el equipo de Gustavo Quinteros recibirá, en una dañada cancha del Estadio Monumental a la Unión Española, en duelo programado para este domingo 3 de diciembre, desde las seis de la tarde.

