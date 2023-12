Imágenes muestran el daño en la cancha del Monumental tras concierto de The Cure

La cancha del Estadio Monumental sumó más daños luego del concierto de The Cure. El césped de la casa de Colo Colo ya había quedado muy desgastado tras dos shows de Roger Waters y faltaba ver su estado luego de un tercer espectáculo. 24 Horas compartió las imágenes.

El sitio de noticias publicó registros del campo central del Monumental, que muestra grandes daños en su arco sur. El área justo al frente del sector Magallanes tiene más café que verde, con la franja donde se ubica la portería y el sector de la medialuna del área como las partes más complicadas.

The Cure se presentó en el Monumental durante la noche de este jueves 30 de noviembre. El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, aseguró que los trabajos para refaccionar el dañado pasto del estadio, donde este domingo deben jugar Colo Colo y Unión Española, empezarían apenas terminara el show.

“Se va a trabajar desde el jueves en la noche, terminado (el concierto), por 24 horas para llegar con la cancha en buen estado”, contó el timonel albo. Además, agregó que “se tiene preparado una cantidad de pasto suficiente nuevo, para ponerlo en toda la franja que está mal”.

El césped del Monumental albergará, en dos días más, uno de los partidos más importantes para Colo Colo durante esta temporada. Los albos enfrentan a Unión Española en la fecha 29 del Campeonato Nacional y necesitan un triunfo para seguir con vida en el sueño por el título.

Durante esta semana se rumoreó que el encuentro podría cambiar de sede y moverse a El Teniente de Rancagua o al Elías Figueroa de Valparaíso, pero Colo Colo no quiso comprometer su localía. “Se ratifica que jugamos en el Monumental”, dijo Stöhwing antes del show de The Cure.

La reacción de Colo Colo por la cancha del Monumental

Luego del concierto de The Cure, el último espectáculo que tuvo el Estadio Monumental, Gustavo Quinteros se pronunció. Aunque no vio el estado de la cancha tras el show, el entrenador de Colo Colo se mostró confiado en que llegará en buenas condiciones para el domingo.

“La vi ayer (jueves) en la mañana, hoy no. Espero que esté bien para el partido. Confío y he visto que se está trabajando muchísimo para que llegue de la mejor manera y espero que sea así. Que podamos jugar buen fútbol los dos equipos y que no sea algo que tengamos que volver a hablar”, contó en conferencia.

“He quedado con los jugadores en que no tenemos que poner excusas de nada, que tenemos que jugar y superar al rival futbolísticamente, sin pensar en nada que pueda afectar. Esperamos que la cancha esté en buen estado y después, con la opinión de los protagonistas que pisarán el campo, sabremos realmente su estado”, agregó.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo enfrenta a Unión Española en un partido clave en la lucha por el título del Campeonato Nacional. El duelo válido por la fecha 29 del fútbol chileno está programado para este domingo 3 de diciembre desde las 18:00 horas.

