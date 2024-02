Colo Colo en cosa de horas saldrá a vivir su esperado debut en la Copa Libertadores 2024. El Cacique visitará a Godoy Cruz en Mendoza, donde el objetivo es pegar primero en esta llave y así mantener vivo el sueño de clasificar a la fase de grupos del torneo continental.

Esta brega marcará una suerte de reencuentro entre Diego Latorre y el Cacique. Gambetita, uno de los buenos atacantes argentinos surgidos a fines de los 80, todavía tiene sangre el ojo cuando le nombran a Colo Colo.

¿Y por qué se preguntarán algunos, sobre todo los más jóvenes? Pues porque Latorre fue parte del Boca Juniors que fue eliminado por los albos en la Copa Libertadores 1991, certamen que el Cacique terminó por ganar.

Sin ir más lejos, en abril del 2022 en una larga charla con el podcast oficial de la Conmebol dejó en claro que, esa llave, todavía le pena a pesar del correr de los años.

“Yo creo que en esa nos bajaron. En estos tiempos hubiéramos sido campeone. Ese partido lo tengo atragantado, todo hincha de Boca lo tiene atragantado. Habíamos salido campeones invictos del torneo argentino. Estábamos en el punto ideal para ganar la Libertadores”, declaró el argentino.

Además, Gambeta recordó que “habíamos ganado 1 a 0 en la Bombonera. Colo Colo era un buen equipo, tenía un buen entrenador, jugadores experimentados. En la ida tuvimos una epidemia de infectados de fiebre, de frío, algunos jugadores no jugaron, alguno estuvo disminuido. Ganamos 1 a 0 en un partido complicado. Nos hicieron hombre a hombre. Nos tenían muy bien estudiados”.

“Cuando fuimos a Chile, hasta los 20 minutos del segundo tiempo íbamos 0 a 0. Siempre le reclamo a Bati (Gabriel Batistuta) una jugada en la que se va mano a mano con el arquero y me tiene a mí para dármela solo para empujarla y no me la da. Hubo contraataque y gol de Colo Colo. Fue una fatalidad, después Bati hizo mil goles”, agregó.

Asimismo, Latorre recordó los hechos de violencia que se produjeron en el Monumental del Cacique: “Creo que lo más bochornoso que yo viví en una cancha fue ese partido, lo que se generó. Si hubiese habido un clima más pacífico y todo se hubiese desarrollado en términos normales tendríamos que haber ganado. Aunque sabíamos que esa era la final anticipada. De ahí salió el campeón. Colo Colo después le gana fácil a Olimpia”.

“Los hinchas de Boca fueron a un codo en una tribuna. Me cuenta mi viejo, que fue al partido, que se salvaron de milagro. Fue un caos, algo delirante. Pasaban las piedras por arriba. Veo las imágenes y son vergonzosas”, concluyó.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Godoy Cruz?

Albos y mendocinos jugarán hoy jueves 22 de febrero a partir de las 21:30 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Por su parte el encuentro de vuelta se disputará el próximo jueves 29, también a las 21:30 horas, en el Estadio Monumental.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.