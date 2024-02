Colo Colo sale a la cancha en cosa de horas para tener su esperado debut en la Copa Libertadores 2024. Los albos se verán las caras ante Godoy Cruz de Argentina, teniendo como objetivo ganar la llave y así mantener vivo el sueño de avanzar a la fase de grupos del torneo continental.

Durante la noche previa del este encuentro unos cinco mil hinchas llegaron al hotel de concentración del Cacique para brindar el popular Arengazo al plantel. Pese a que este se realizó sin acciones violentas que lamentar, lo cierto es que la basura que dejaron los más cochinos nos dejó mal parados como chilenos.

Así se destacó en el Noticiero Nueve de Canal 9 Televida Mendoza, donde el periodista Fernando Hidalgo quedó indignado con la suciedad que quedó posterior al Arengazo.

“No han sido muy limpios. Es una asquerosidad como han dejado la calle y el andén del metro tranvía. Ahí lo estoy viendo, es tremendo”, partió diciendo Hidalgo.

Emanuel Vergara, notero presente en el hotel, detalló que “uno se encuentra con botellas de plástico y latas de cerveza. Así ha quedado el panorama de la ciudad. Atención a los ciclistas que vayan a circular, porque hay mucho vidrio de botella rota en la zona. Pueden llegar a pinchar si no tienen cuidado”.

“Discúlpame la discreción, pero cuando veía el plano que habíamos conformado y veía la cantidad de mugre en la calle me quedé asombrado. Se me sale la chaveta, porque no comprendo cómo se puede ensuciar así deliberadamente las calles”, agregó Hidalgo en el intercambio.

Para cerrar, Vergara advirtió desde el lugar de los hechos que “era una cuestión muy difícil de controlar, porque en un momento hubo acá cinco mil personas. Con eso ya es imposible controlar esa cantidad de gente para que no tire basura. Seguramente desde la municipalidad de capital enviarán a personal a limpiar, porque además es un peligro”.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Godoy Cruz?

Albos y mendocinos se verán las caras hoy jueves 22 de febrero a partir de las 21:30 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Por su parte el encuentro de vuelta se disputará el próximo jueves 29, también a las 21:30 horas, en el Estadio Monumental.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.