Colo Colo se prepara para lo que será su gran desafío a nivel internacional en el inicio de la temporada 2024. Este jueves el Cacique enfrenta a Godoy Cruz por la segunda fase de la Copa Libertadores donde no sólo le preocupa lo que pase en la cancha, sino que también afuera.

El comportamiento de los hinchas albos no ha sido el mejor ni en la pretemporada y mucho menos en nuestro país. Los incidentes ocurridos en la Supercopa, que obligaron a suspender hasta un partido de la U, tienen en alerta máxima a las autoridades en Argentina.

Para la llave que se jugará en Mendoza se espera un gran marco de público de Colo Colo, por lo que ya se trabaja en el plan de seguridad. Al otro lado de la cordillera no escatimarán en recursos y preparan un enorme contingente para evitar problemas.

Argentina prepara a cerca de mil policías para recibir a Colo Colo

Esta semana comenzó la llegada de hinchas de Colo Colo a Mendoza para la llave de Copa Libertadores con Godoy Cruz. Al otro lado de la cordillera tienen claros los antecedentes sobre el mal comportamiento en el inicio del 2024, por lo que harán un esfuerzo para no pasar por lo mismo.

En conversación con Al aire libre en Cooperativa el director general de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno de Mendoza, Hernán Amat, detalló el plan de seguridad.

Ahí reveló que se ha realizado una labor desde hace días para la llegada de los hinchas albos. “Se está trabajando desde el comienzo de esta semana con Gendarmería Nacional para recibir a toda la gente que viene desde Chile”, señaló.

En esa misma línea, recalcaron que tendrán especial énfasis con quienes viajen en masa. “Estamos atentos para poder recibirlos bien, que vengan encapsulados, todo el grueso de la barra, la Garra Blanca, para trasladarlos”.

“Gendarmería Nacional tiene jurisdicción específica desde el cruce hasta Uspallata y desde ahí Policía de Mendoza los recibe para traerlos hasta el Parque General San Martín, donde está el Estadio Malvinas Argentinas”, sentenció.

El día del partido se utilizará a 800 efectivos policiales para resguardar la seguridad en el perímetro, mientras que en las inmediaciones se contará con 150. Todo para evitar un desastre como el ocurrido en la Supercopa.

Colo Colo y sus verdaderos hinchas esperan que un grupo de personas no vuelva a empañar al equipo. En Argentina no se harán problemas y pondrán un gran contingente para cuidar el espectáculo y que así no sea noticia algo que nada tenga que ver con la pelota.

¿Cuándo juega Colo Colo con Godoy Cruz?

Colo Colo viaja hasta Argentina para lo que será la ida por la segunda fase de la Copa Libertadores 2024. Este jueves 22 de febrero desde las 21:30 horas el Cacique enfrenta a Godoy Cruz en Mendoza.

¿Cuándo es la vuelta entre Colo Colo y Godoy Cruz?

La vuelta de la llave entre Colo Colo y Godoy Cruz se llevará a cabo la próxima semana. Será el jueves 29 de febrero cuando, a partir de las 21:30 horas, ambos equipos choquen en el estadio Monumental.

