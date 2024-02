Colo Colo se prepara para su debut en la Copa Libertadores 2024 con un desafío más que importante. El Cacique visita en la ida al súper Godoy Cruz de Daniel Oldrá, que se mantiene como líder invicto y sin goles en contra en el torneo argentino.

El gran rendimiento que le ha sacado al equipo tiene a los trasandinos maravillados. Tanto, que al hablar de su estilo lo comparan con un viajero en el tiempo tal como el doc Emmett Brown de Volver al Futuro.

Daniel Oldrá, el doc Emmett Brown de Godoy Cruz

En la previa del duelo entre Colo Colo y Godoy Cruz, en Argentina llenan de elogios el momento que vive Daniel Oldrá. El técnico apareció una vez más con un interinato que le permitió ganarse el puesto y hoy ser el gran protagonista del fútbol argentino.

TyC Sports le dedicó un artículo para explicar su método de trabajo, donde para sorpresa de muchos lo compararon con uno de los personajes más icónicos de Volver al Futuro. “A Daniel Oldrá lo sacaron de los 70 u 80 y lo situaron en estos tiempos. Como si se tratara del Doctor Emmett Brown, el Gato viajó en el tiempo y se trajo una vieja carpeta con sus recetas y pócimas que explican el momento que atraviesa su querido Godoy Cruz Antonio Tomba”.

“Ese método añejo y vetusto, subvalorado, pero auténtico y efectivo, que le permite hoy disfrutar de un presente inmejorable para el Tomba: puntero de zona, invicto, sin goles recibidos y terminando de tallar el cartel de ‘candidato’ para colgar en la puerta de los vestuarios adonde juegue”, añadieron.

Pero más allá de las bromas, el técnico ha sabido sacarle rendimiento a su plantel sin la necesidad de la tecnología que hoy domina del fútbol. “El método Oldrá tiene un gran secreto: no tiene secretos. Se maneja sin drones, no usa redes sociales, usa jogging y quiere que sus dirigidos jueguen a la pelota”.

En esa misma línea, destacaron la forma en la que Daniel Oldrá maneja a Godoy Cruz. “No anda a los gritos, declara como si estuviera charlando con amigos en un asado, no cierra puertas ni pone lonas y camina por el corralito como ese tipo al que la tranquilidad le brota por los poros. Sencillez”, enfatizaron.

“Pero para llegar a este presente inmejorable, Oldrá tuvo que pasar por varias batallas. Siempre desde el interinato, quedó etiquetado como el bombero salvador. Sin embargo, el año pasado se convenció. La buena Copa de la Liga 2023 (llegó a semifinales) le permitió afianzarse en el cargo, quitarse el buzo de interino, y conformar un cuerpo técnico acorde a sus objetivos y que no desentonara”, complementaron.

Finalmente, en Argentina recalcaron que la llave de Copa Libertadores ante el Cacique no será simple. “Vienen dos semanas decisivas para el Tomba. Primero, Colo Colo, una serie durísima en donde buscará asegurarse jugar un torneo continental durante este año. Por otro, la presión de estar arriba. En Mendoza saben que no será para nada fácil mantenerse al jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Pero hay material, hay recursos, y hay varias razones que no se ven ni se tocan, y que le permiten al hincha soñar. Sencillez, convencimiento, experiencia, confianza. Las cosas que no se tocan. Las que le gustan al Gato”.

Colo Colo tendrá que ir a desafiar al equipo más importante del fútbol argentino en la actualidad. El gran arranque de temporada de Godoy Cruz le mete miedo a los albos, que esperan darles el primer gran golpe de este 2024 en una instancia clave.

¿Logrará Colo Colo dejar en el camino a Godoy Cruz en Copa Libertadores? ¿Logrará Colo Colo dejar en el camino a Godoy Cruz en Copa Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Daniel Oldrá al mando de Godoy Cruz?

Daniel Oldrá ha dirigido un total de 95 partidos al mando de Godoy Cruz con varios interinatos de por medio. En ellos ha conseguido 34 triunfos, 26 empates y 35 derrotas, aunque en la actual temporada lleva cinco victorias y un empate, sin saber de derrotas y con el arco invicto.

¿Cuándo juega Colo Colo y Godoy Cruz?

Colo Colo cruza la cordillera para ir a desafiar a Godoy Cruz en la ida de la segunda fase de Copa Libertadores 2024. El duelo está programado para este jueves 22 de febrero desde las 21:30 horas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.