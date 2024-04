El actual gerente deportivo de Blanco y Negro se mostró a disposición de seguir en su rol, pero no se hace problemas si debe dar un paso al costado. “Después del descanso que tuve hace un mes y medio, me llené de energía”, avisó.

Colo Colo está cerca de vivir un importante periodo de cambios a nivel dirigencial. Aníbal Mosa está buscando por todos los medios volver a la presidencia del club, algo que Alfredo Stöhwing buscará evitar con su continuidad en el cargo.

Uno que está al medio de todo este panorama es Daniel Morón. El actual gerente deportivo del Cacique fácilmente podría perder su trabajo si es que, por ejemplo, Mosa toma el cargo y decide por alguien más en ese rol gerencial.

El ex arquero no se hace mucho problemas al respecto y así lo dejó en claro en el regreso del Cacique desde Brasil tras jugar ante Fluminense, donde afirmó que “mi contrato es indefinido. Por supuesto que estoy para lo que desee el directorio y el club, pero siempre he dicho que no soy de apernarme en los cargos”.

“Después del descanso que tuve hace un mes y medio, me llené de energía y lo que está pasando con el equipo me llena más de energía”, avisó Morón sobre las ganas que tiene de seguir.

Además, el campeón de la Libertadores 1991 comentó la cuestionada rotación del plantel, afirmando que “es una decisión del técnico por la necesidad que él vea de descanso para los jugadores. Ayer quedó demostrado que el equipo pudo competir físicamente ante un rival muy duro como Fluminense”.

“Quedan 23 fechas por delante”

“Hay preocupación por lo que está pasando en el torneo, pero también tenemos claro que quedan 23 fechas por delante. Todavía hay margen de poder superar esto”, concluyó.

Cabe recordar que las elecciones en Blanco y Negro serán el viernes 26 de abril, esto tras la renuncia de Eduardo Loyola, parte de bloque de Aníbal Mosa. Ahí se decidirá la continuidad de Stöhwing como presidente o la llegada de un nuevo timonel.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro del Cacique será de local ante Cobreloa el lunes 15 de abril a partir de las 20:30 horas en el Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2024.

Por su parte en la Libertadores los albos saldrán a la cancha el próximo martes 23 de abril, cuando desde las 20:30 (hora de Chile) enfrenten a Alianza Lima en Perú.

