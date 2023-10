Marcelo Barticciotto era uno de los integrantes del consejo de caciques de Colo Colo compuesto exclusivamente por ídolos del club: Además de Barti, Esteban Paredes, Lizardo Garrido y Carlos Caszely fueron los considerados por Aníbal Mosa, el director que Blanco y Negro que sugirió la idea.

Pero la propuesta del empresario nacido en Siria no tuvo acogida a la hora de las votaciones. De hecho, tuvo cinco votos en contra y obtuvo tres a favor, precisamente los integrantes del bloque lidera Mosa. Los dos directores que tiene el Club Social y Deportivo Colo Colo tuvieron disímiles sufragios.

Alejandro Droguett, el vicepresidente, se abstuvo. Mientras que Matías Camacho, el presidente del CSyD, fue otro de los que rechazó la propuesta. “Una muy buena idea que no fue acogida. El objetivo, que era fortalecer la gestión del club en el tema técnico que hoy lidera Daniel Morón”, contó Eduardo Loyola, director de ByN, en una conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

“Eso no obstaculiza nada que mañana presentemos nuevas iniciativas destinadas a perfeccionar la gestión de Colo Colo. Nadie está cuestionando la labor de Daniel. Por el contrario. Pero todos nosotros nos habríamos visto enriquecidos. Fue una decisión lamentable, pero bueno, así se decidió”, agregó Loyola, un abogado defensor de trabajadores durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Fue tras esa declaración que apareció la opinión de Barti, uno de los miembros del panel de Cooperativa este miércoles 11 de octubre. Rompió el hielo fiel a su estilo: con una broma incómoda, como cuando le dijo a Juan Tagle que desde que Bruno Barticciotto se fue de la UC que no le contestaba el teléfono. “La no participación mía fue netamente monetaria. Hubo una diferencia de tres millones de pesos. Yo pedí tres millones de pesos y ellos no quisieron darme nada”, dijo Marcelo Barticciotto. Y prosiguió casi inmediatamente “no, no se habló de la plata. Nada. Pero era casi ad-honorem. Casi”.

Barticciotto critica al CSD Colo Colo: “Se jacta de tener a los ídolos siempre cerca”

Marcelo Barticciotto se declaró sorprendido por la postura que tomó el Club Social y Deportivo Colo Colo ante el consejo de caciques, un grupo de cuatro ídolos albos para asesorar al gerente deportivo.

“Me sorprende. Pero tienen todo el derecho de votar como quieran. Es sorpresivo. El club social que se jacta siempre de tener cerca a los ídolos”, dijo el ídolo del cuadro popular, clave en el título de la Copa Libertadores que el cuadro dirigido por Mirko Jozic ganó en 1991.

Barti prosiguió con su desahogo. “No sé si es bueno. Daniel (Morón) lo está haciendo bien, es una figura muy querida. Yo soy amigo de él. Es como mi hermano, pero no sé qué se pretendía. Hablé con Aníbal (Mosa), tenía una idea. La conversación fue escasa y no sabíamos qué íbamos a hacer. No podría decir si iba a ser positiva o no”, admitió el indeleble “7” de los albos. Una muestra de que el plan quedó en pañales.

¿Cuándo se hizo pública la idea de la comisión de caciques en Colo Colo?

Aníbal Mosa reveló su propuesta de crear la comisión de caciques a fines de mayo de este año con los cuatro nombres que le propuso al directorio: Marcelo Barticciotto, Carlos Caszely, Esteban Paredes y Lizardo Garrido. “Tienen una remuneración baja, es básicamente un viático. No son sueldos altos. Son gente que está dispuesta a trabajar por Colo Colo y no a lucrar”, describió el empresario y director de ByN.

