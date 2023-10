El Clásico entre Colo Colo y Universidad Católica sigue dejando polémicas a casi 24 horas de haber finalizado. Y es que, más allá de no haber sido un gran partido de fútbol, se trató de un duelo a la antigua, dejando mucho que hablar para el día siguiente.

Un 2-1 agónico para el Cacique, que sigue prendido en la lucha por el título, pese a que Cobresal sumó de a tres en el duelo ante Palestino. Al Cacique todavía le queda el comodín del partido pendiente ante Magallanes, con lo que podría quedar a cuatro unidades con 15 por disputar.

Sin embargo, desde Católica siguen disconformes con el arbitraje de Felipe González. Desde Nicolás Núñez hasta Nicolás Castillo se lanzaron en contra del réferi, con críticas por los 11 minutos de descuento que dio y también por el penal no cobrado a Clemente Montes por codazo de Óscar Opazo.

Y hoy, aún tenso por la derrota de la UC, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, protagonizó un duro round con Claudio Borghi en Radio Futuro. Tras una pregunta del Bichi, relacionada con el estilo de juego de Nicolás Núñez, el mandamás de la UC explotó.

“Mi pregunta tiene que ver con la historia, llevo años viviendo en Chile y siempre he visto una Católica con prestigio, de una forma, un estilo. Lo dijo Nico (Núñez) antes del partido, hay que ganar. ¿Ese ganar de cualquier forma no afea esta tradición del equipo cruzado por el buen fútbol?”, señaló Borghi.

“No entendí la pregunta, Claudio. La verdad que no le encuentro coherencia alguna a la pregunta. Que usted me diga que vamos a ganar de cualquier modo, no sé de dónde concluye eso. No entiendo que usted me diga que Católica quiere ganar de cualquier forma y no respetando nuestra historia, no lo comparto. Su pregunta me pareció insolente”, respondió Tagle.

Ante eso, Borghi no se silenció. “No, Juan. Entiendo que esté enojado, pero no nos peleemos. Lo dijo su entrenador antes del partido”. Ante eso, Tagle respondió “Hay partidos que a veces hay que ganar con lo justo. Católica está jugando con lo justo, estamos en un momento difícil. Catalogar esa frase de Nicolás Núñez como que está en contra de la historia de Católica es estirar el elástico de una manera incisiva, así lo entendí yo”.

“No, no, está equivocado. No está en contra de la historia, yo siempre digo y espero que no esté enojado conmigo. Yo digo que para mí no es ganar de cualquier forma, siempre respetando una forma. Ganar no siempre es bueno, entonces yo creo que a veces hay que ir tras objetivos y no de cualquier forma”, contratacó Borghi.

“Bueno, esa es su opinión, Claudio”, dijo ante un “Muchas gracias, Juan” de parte de Borghi. Tras ello, se metió Claudio Palma, quien le quiso preguntar por Nicolás Castillo. Tagle, evidentemente enojado, respondió de mala forma e incluso tras el cuestionamiento de Ignacio Abarca, pidiendo responder de buena forma, Tagle respondió con un monosílabo. La entrevista, tras ello, se cerró de forma abrupta.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo deja en pausa el Campeonato Nacional para enfocarse en la Copa Chile. Este miércoles 4 de octubre desde las 19:00 horas enfrentan a Cobreloa por la vuelta de la semifinal nacional.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Universidad Católica da vuelta la página y ahora piensa en su próximo desafío. El sábado 7 de octubre desde las 15:00 horas visitan a O’Higgins por el Campeonato Nacional.