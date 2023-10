El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho, disparó contra el vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau, y lo acusó de discriminación por usar una fotografía de la camiseta del equipo albo en una columna de opinión titulada “Chile Flaite”.

El escrito, que fue publicado en La Tercera, nació de una crítica al veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, acusando que Chile está “flaite” y “tomado por los vivos y los choros”. Al momento de compartirla en redes sociales, Arrau usó el titular junto a una fotografía de un hincha de Colo Colo.

“Martín Arrau, Vice de Republicanos y su columna “Chile Flaite” con foto de colocolino. Bajeza que muestra su clasismo, el que colocolinos/as hemos cargado históricamente. Basta de discriminación, utilizada permanentemente por su sector político para referirse a la clase popular”, escribió Camacho.

El personaje de la imagen era Luis Castillo, uno de los presos del estallido social que recibió el indulto del Presidente Gabriel Boric, pero la postura de Camacho iba más allá: no había necesidad de usar la fotografía y, en consecuencia, relacionar al hincha de Colo Colo con el término “flaite”.

“Me parece irrelevante el historial de la persona de la foto, la verdad. El punto es que decide graficar lo ‘flaite’ con un colocolino, haciendo una asociación clasista entre la camiseta de Colo-Colo y ‘lo flaite'”, comentó Camacho ante las variadas respuestas que recibió por Twitter.

“Son dos temas distintos. No me interesa entrar en la discusión del caso particular porque siento que desvía el foco de la crítica, y la discriminación y estigmatización al pueblo colocolino de este tipo”, recalcó.

Edmundo Valladares alzó la voz contra Martín Arrau

En respuesta a la columna, varios hinchas iniciaron una campaña que consiste en publicar imágenes de su día a día con la camiseta alba. Uno que se unió fue Edmundo Valladares, expresidente del CSD y también de Blanco y Negro antes de ser reemplazado por Alfredo Stöhwing.

“Partiendo la jornada orgulloso con mi camiseta de Colo Colo. Como socio del Club Social y Deportivo espero las disculpas públicas de Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano, ante el violento clasismo y discriminación expresados contra nuestro pueblo”, escribió.

¿Qué hizo Martín Arrau?

El vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau, publicó una columna de opinión titulada “Chile Flaite”, donde acusó que el país estaba tomado “por los vivos y por los choros”. En redes sociales, difundió su escrito con una fotografía de un hincha de Colo Colo.

¿Quién el presidente del CSD Colo Colo?

Matías Camacho es el actual presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo. Alejandro Droguett es su vicepresidente. Camacho fue electo para el período 2023-2026 y es el sucesor de Edmundo Valladares, quien además fue presidente de Blanco y Negro entre 2021-2022.

