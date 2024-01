Jorge Almirón alcanzó la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors, aunque la perdió y poco más de un mes después de eso, fue anunciado como director técnico de Colo Colo. Eso sí, los Xeneizes cayeron por 2-1 ante Fluminense en el estadio Maracaná.

Fue así que se esfumó la séptima estrella boquense en el torneo de clubes más importante de América. Pocas horas después de la derrota, Almirón le puso punto final a su ciclo en el cuadro Azul y Oro. En el Cacique, el trasandino de 51 años deberá afrontar la Fase 2 del campeonato.

En esa instancia, los albos chocarán ante Godoy Cruz de Argentina. “Estamos en un equipo con exigencias. Primero se juega allá y tenemos que estar bien preparados. No veo una ventaja, me genera expectativa poder pasar y vamos a prepararnos para eso”, marcó Almirón en su presentación oficial.

“Iremos viendo, depende de los jugadores, de cómo se afiancen en la pretemporada con la idea de juego. Es difícil decir un plazo, pero no tengo dudas de que vamos a competir bien”, aseguró el entrenador, quien ganó tres títulos en Lanús.

El desafío tendrá algo de desventaja para Colo Colo: el Tomba disputará siete partidos antes de medirse con los albos. “Esa diferencia de partidos no creo que sea determinante. Representamos a un club grande y los jugadores de aquí están acostumbrados a esa responsabilidad. Vamos a llegar bien a ese partido”, aseguró Almirón.

Almirón revive el subcampeonato con Boca y alienta a Colo Colo en la Libertadores

Jorge Almirón contó algunas cosas de su equipo en Boca Juniors, la última estación antes de dirigir Colo Colo. Será su segunda vez en el fútbol chileno, pues como jugador ascendió a primera división con Santiago Wanderers en 1995. Por el momento, esa final alcanzada con los Xeneizes parece un objetivo desmedido.

“Estoy llegando, tengo que ser realista. Quiero conocer a los jugadores. Mis expectativas siempre son grandes. No hay manera de llegar a una final de Copa Libertadores si no tienes motivación. Boca venía de no tener una idea. Con el correr de los entrenamientos se fue afianzando y llegamos a la final”, rememoró el ex adiestrador del Atlético Nacional de Medellín.

Hubo más de esa experiencia. “En el proceso me fui motivando porque vi que se podíamos ser protagonistas. En mi cabeza siempre está ganar, pero dependerá del proceso. Tenemos que empujar a los jugadores para dar aun extra. Para eso hay que dar lo mejor. No sólo en entrenamientos o partidos. Hay que vivir de esto”, advirtió Almirón.

“Si quieres llegar a la final tienes que vivir para el fútbol. Y a veces los jóvenes necesitan más tiempo. Por eso los de experiencia son los que salen a pelear por títulos. A los jóvenes hay que empujarlos rápidamente para que sepan que Colo Colo tiene la obligación. La gente demanda eso, exige ganar”, sentenció Jorge Almirón, plenamente en conciencia de las expectativas que habrá sobre su trabajo.

