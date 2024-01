Jorge Almirón tuvo palabras sobre Arturo Vidal en su presentación oficial como director técnico de Colo Colo. El Rey es uno de los jugadores que ha coqueteado con más fuerza para ser fichaje del club, que ya comenzó las gestiones para repatriarlo.

Por el momento, el cuerpo técnico de Almirón se aboca a conocer al plantel, que este 11 de enero viajará rumbo a Uruguay para llevar a cabo la parte más fuerte de la pretemporada. “Puedo hablar del proyecto, que es lo que hablamos con Daniel (Morón) y el presidente”, apuntó el ex DT de Atlético Nacional de Medellín.

“El tiempo que tuve hasta llegar fue de ver a los que están en el club, que han jugado más. Algunos que pueden sumarse, pero es prematuro hablar de eso.

Estoy llegando, conociendo las instalaciones”, describió el entrenador ganador de tres títulos en Lanús de Argentina.

“A Arturo Vidal lo vi jugar mucho, todos sabemos la importancia y trayectoria de ese nombre. Dependerá mucho de él y de sus ganas que tenga. Es una pregunta del interés de todos, pero ojalá se pueda con el correr de los días dar alguna posibilidad de charlar e ir más en profundidad”, detalló el entrenador argentino.

Almirón y el retorno de Vidal a Colo Colo: “Si está en las mejores condiciones, claro que quiero contar con él”

Jorge Almirón quiere de vuelta a Arturo Vidal en Colo Colo. Pero de todas formas dejó la pelota en el campo del Rey. Y también le puso una condición al bicampeón de América, quien desde el 1 de enero de este año es un jugador libre: terminó su contrato con Athletico Paranaense.

“Qué entrenador podría prescindir de la jerarquía de Vidal, pero bueno, soy muy cauto en eso. No lo conozco, no tuve la posibilidad de hablar con él. No tuve gente que lo haya tenido. Sé la trayectoria, lo que representa en Chile, Colo Colo y en el hincha”, expresó Almirón.

El flamante estratego colocolino tuvo un paso por el fútbol chileno: jugó en Santiago Wanderers. El fichaje de Vidal recibió una suerte de venia del estratego. Pero con algunos requisitos. “Si dependiera de mí y está en las mejores condiciones, claro que uno quiere contar con un jugador así”, manifestó el oriundo de San Miguel.

“Dependerá mucho de si tiene ganas de venir. No soy yo quien le cerrará las puertas. Si todos se reúnen para que pueda venir y ser lo que fue siempre durante su carrera sería extraordinario para todos”, sentenció Jorge Almirón. ¿Se dará el retorno del Rey? El tiempo dirá…

¿En qué clubes jugó Arturo Vidal en su carrera?

Arturo Vidal comenzó en Colo Colo. Luego pasó al Bayer Leverkusen de Alemania, la Juventus de Italia, el Bayern Múnich nuevamente del fútbol alemán, el Barcelona de España, el Inter de Milán de la Serie A italiana, además de Flamengo y Athletico Paranaense de Brasil.

