La cantante y modelo se hizo presente en el estadio Monumental y aunque reconoció que el fútbol no es lo suyo y no quiso hablar, RedGol se las ingenió para contarte por qué fue a alentar a Colo Colo. ¿Una pista? Vélez Sarsfield de Argentina tiene mucho que ver.

Colo Colo vs. U. de Chile

La deslucida versión 193 que tuvo el Superclásico del fútbol chileno recibió a 37 mil 591 espectadores en el estadio Monumental para presenciar un empate sin goles entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Una de las personas que llegó hasta el reducto enclavado en Macul para seguir los pormenores del partido fue Vesta Lugg.

Es una modelo y cantante que tiene relación con el fútbol, pues tiene una relación con el chileno Pablo Galdames, quien milita en el Cremonese de la Serie A. Pero antes de llegar a Italia, donde también jugó en el Genoa, el mediocampista de 26 años militó en Vélez Sarsfield.

Precisamente ahí, el volante central surgido en las divisiones inferiores de Unión Española se hizo amigo del argentino Agustín Bouzat, quien actualmente forma parte del plantel adiestrado por Gustavo Quinteros. Eso sí, el zurdo de 28 años sólo estuvo en el banco de suplentes en la paridad entre albos y azules.

Y ahí está la explicación de la ida de Lugg a Pedrero, pues acompañó a las parejas del Chiqui, Fiorella Curutchet y a la del defensor central uruguayo Matías de los Santos, que también pasó por el Fortín, Majo Fuentes. Cuando la prensa quiso hablar con la canadiense que se radicó en Chile a los 3 años, ella dijo que "no voy a hablar porque no es mi tema. De fútbol no sé nada". Pero aun así pudo ver el aburrido encuentro entre colocolinos y laicos.

Pellegrino y De los Santos, otro reencuentro con sabor a Vélez Sarsfield

Hubo otro encuentro en el Superclásico 193 que recordó a Vélez Sarsfield. Fue el director técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, quien fue DT del cuadro de Liniers. El Flaco se cruzó con el uruguayo Matías de los Santos, quien hizo dupla de defensores centrales junto a Ramiro González.

El charrúa tuvo muy buena onda con el espigado adiestrador del Romántico Viajero, uno más de los varios futbolistas que pasaron por Chile que el Flaco Pellegrino entrenó en su carrera de DT, pues como futbolista también fue zaguero central e incluso llegó a jugar en el Barcelona y el Valencia de España, además del Liverpool de Inglaterra.