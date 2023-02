La TV ha sido escenario de varios momentos virales durante esta semana del Festival de Viña 2023, ocasión que aprovechó Vesta Lugg para ser partícipe de una campaña que hasta cierto momento se pensaba que había sido una incómoda situación que vivió en vivo.

Todo partió este jueves 23 de febrero en la invitación de Vesta al matinal de TVN Buenos Días a Todos. Hablando sobre su participación en la Noche Cero, la Gala de Viña 2023; se puso de pie para mostrar cómo desfilaba.

Pero al instante de darse vuelta, la conductora Yamila Reyna de manera muy poca sutil mandó a comerciales con cara de preocupada. Y es que para quienes no lo notaron, Lugg tenía una mancha en el pantalón supuestamente de menstruación; generando una ola de reacciones en Twitter.

Y es que en su mayoría aplaudieron a Yamila por "cuidar" a su invitada en el programa, mientras que otros llamaron a darle naturalidad al suceso y que no tenía nada de malo.

Pero independiente de estas reacciones, otros simplemente señalaron que la situación era actuada y hasta viralizaron varios videos en la TV sudamericana en que pasó exactamente lo mismo en pocas semanas.

Revisa el video de otras mujeres haciendo esta campaña:

Pues las sospechas eran ciertas, ya que este viernes Vesta reconoció que todo fue parte de una campaña publicitaria de una marca de toallas femeninas.

"Siento que tenemos que normalizar la regla, sé que muchas mujeres me entienden. Hay que seguir y es parte de, no me da nada de vergüenza porque es normal", había relatado la artista antes de anunciar que todo era preparado.

Revisa a continuación el post en Instagram en que reconoce que era todo parte de una publicidad: