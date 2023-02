Fotos: Vesta Lugg sorprende en la Gala de Viña con llamativo look: "Lo más sustentable es no comprar nada"

Por fin se realizó el debut de la Noche Cero, nombre que se le asignó a la renovada Gala de Viña del Mar, la cual tuvo importantes modificaciones como la ubicación y por, sobre todo, la temática del evento de moda. Una de ellas era visibilizar la conciencia medio ambiental y eso fue lo que quiso demostrar la modelo Vesta Lugg, quien se presentó en la alfombra roja con un atrevido outfit e interesante propuesta.

¿Cómo fue el osado look de Vesta Lugg?

A continuación, damos a conocer el bello look de Vesta Lugg.

Aquel look revolucionó la Noche Cero en Viña del Mar. La cantante y actriz chilena-canadiense Vesta Lugg sorprendió al público y conductores del evento con un atuendo totalmente sustentable. Lo que hasta se transformó en trending topic en redes sociales.

Su ropa interior con brillos y una tonalidad que nos recuerda al cielo y el mar provocó diversos comentarios por su atrevido y sorpresivo vestuario. Sin duda fue una de las propuestas más interesantes de la noche.

Al ser entrevistada, la interprete recalcó que su decisión fue 100% segura ya que "una debe sentirse empoderada con el cuerpo de la mujer". Desde la conducción y comentarista aprobaron totalmente el atuendo y hasta la ubicaron como de las más icónicas de la jornada.

“No hay nada más sustentable que no comprar nada. Esa es la propuesta que traemos hoy”, comentó.

“Estábamos sentadas en la cocina con mi mejor amiga hablando de la sustentabilidad en lo cotidiano, ser más conscientes con el consumo circular, ropa usada (Ella) me dice ‘no hay nada más sustentable que no comprar nada’ y acá estoy, como me ven”, agregó.

Finalmente, la modelo ya había anticipado que iba a sorprender, por tanto, la artista optó por no usar ningún vestido y utilizar su ropa interior, acompañada de un bello brillo en su cuerpo y con unos llamativos tacos en un look muy particular.