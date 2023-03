El Niño Joya se insultó fuertemente con Matías Zaldivia, quien incluso lo invitó a resolver el conflicto fuera de la cancha. "¿A mí me dices cagón?", le reclamó el defensa de la U en el momento, aunque después calmó la situación. "Se dejó llevar por la gente", dijo el ex Colo Colo.

Jordhy Thompson ingresó al campo de juego cuando quedaban siete minutos para el final del tiempo regular. El Niño Joya reemplazó al colombiano Fabián Castillo y tuvo una oportunidad para desnivelar el aburrido Superclásico 193 que Colo Colo y Universidad de Chile disputron en el estadio Monumental por la 8° fecha del Campeonato Nacional 2023.

Una rápida salida de la escuadra de Gustavo Quinteros que inició el uruguayo Matías de los Santos y continuó Marco Bolados con un pase al espacio para Darío Lezcano. El paraguayo buscó habilitar a Bolados, quien con mucha astucia dejó pasar la pelota para el antofagastino de 18 años, quien ya cuenta con dos festejos en el torneo.

Pese a que es zurdo, Thompson quiso hacerse espacio para su pierna derecha. Eso sí, el juvenil del Cacique buscó el primer poste del arco defendido por Cristóbal Campos, quien se estiró y atajó la pelota con seguridad. En los 87', Campitos necesitó atención médica por un dolor que acusaba en su pierna izquierda.

Jordhy Thompson se encara con Matías Zaldivia

Jordhy Thompson llegó hasta muy cerca de Cristóbal Campos. Y se ve que no hizo mucho por calmar la situación, pues rápidamente apareció Matías Zaldivia para encararlo. "¿A mí me estás diciendo cagón?", le reclamó el defensor de Universidad de Chile. "Vamos para allá", le dijo también el zaguero central de 32 años, como si quisiera resolver el conflicto fuera del césped. El cadete colocolino no se amilanó y reprendió con varios insultos al marcador del Romántico Viajero.

Aunque después fue el mismo "22" quien le puso paños fríos a una situación que fue muy caliente cuando ocurrió en un final que tuvo mucha tensión en Pedrero. "Al Enano lo conozco desde que subió al primer equipo a los 15 años. Creo que se dejó llevar por la gente. Fuimos compañeros hasta hace seis meses. Son cosas de chico y no pasa nada", apuntó Zaldivia.

Pero se ve que al Niño Joya le quedó dando vuelta el episodio, pues lo destacó en las fotografías que escogió para subir a su cuenta de Instagram luego del partido, aunque el mensaje que compartió tenía más que ver con la 9° jornada del Campeonato Nacional 2023. "Vamos equipo a seguir trabajando para lo que viene", rezaba el breve texto del "24" de los albos.