Brayan Cortés achaca a la mala suerte el empate en el Clásico: "La pelota no quiso entrar"

Colo Colo y Universidad de Chile jugaron un aburrido partido en el Estadio Monumental. En el Superclásico, los dos elencos estuvieron poco claros e igualaron 0-0. Sin embargo, en el trámite del partido, el Cacique buscó un poco más, pese a la poca claridad que mostraron en ataque.

Un empuje que destacaron en el Cacique tanto Gustavo Quinteros como Ramiro González. Una declaración a la que se sumó Brayan Cortés, que esta tarde casi no tuvo trabajo en el Monumental. El arquero achacó el empate a la mala suerte y valoró la búsqueda constante del equipo.

"Nosotros fuimos protagonistas, Colo Colo fue siempre a buscar la victoria, pero la pelota no quiso entrar. Estamos tranquilos con eso", señaló.

Eso sí, aclaró que "como equipo grande, nosotros queríamos ir a buscarlo, pero no estuvimos finos. Nos falto el último pase y hay que dar vuelta la página".

Además, destacó que el partido "no estuvo a la altura de los clásicos que se venían jugando anteriormente, pero me quedo con las cosas positivas, como que no nos hicieron goles".

El Cacique, tras la igualdad, quedó en la sexta posición de la tabla de posiciones, con once unidades y un partido menos. Ahora deberá viajar a El Salvador para enfrentarse a Cobresal, en la siempre difícil parada que significa jugar en la altura de El Salvador.