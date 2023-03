El juvenil, figura en el arranque de la temporada, no fue citado para el duelo de esta tarde. Su lugar lo toma Carlos Palacios.

Destapan el motivo por el que Jordhy Thompson no juega ante Magallanes

Jordhy Thompson irrumpió en el arranque de la temporada 2023 de Colo Colo y de inmediato se fue ganando la camiseta de titular. El joven volante del Cacique maravilló a todos a punta de gambetas y goles, pero una lesión complicó todo.

En el partido con Ñublense, el mediocampista sufrió un fuerte golpe de parte de un rival y debió salir de la cancha. Desde entonces no ha vuelto a sumar minutos más allá de los amistosos. Los hinchas se ilusionaban con verlo ante Magallanes, pero finalmente se quedaron con las ganas.

Colo Colo entregó la lista de jugadores convocados para el choque de este domingo desde las 18:00 horas ante el Manojito de Claveles, con Jordhy Thompson como uno de los grandes ausentes. La situación de inmediato generó rumores en los fanáticos, que no entendían su marginación.

El haber participado de los amistosos del Cacique dejaba abierta la puerta para que sumara minutos con Magallanes. No obstante, Gustavo Quinteros decidió no citarlo, pero no por un tema de rendimiento sino que físico.

Según reveló Dale Albo, Jordhy Thompson no fue convocado para el duelo de esta tarde por molestias de última hora y que lo obligaron a bajarse.

De acuerdo a lo señalado por el medio, el Niño Joya presentó problemas en uno de sus cuádriceps, por lo que no se encontraba en condiciones de jugar. Ante esto, el cuerpo médico decidió dejarlo apartado y así pueda ponerse a punto para lo que viene.

Y en el horizonte del Cacique aparece el Superclásico con Universidad de Chile en el estadio Monumental por delante. Los albos deberán luchar por mantener su invicto de 22 años ante su archirrival la próxima semana, donde el volante espera estar.

Colo Colo se queda sin Jordhy Thompson para el choque de esta tarde con Magallanes. Su reemplazante será Carlos Palacios, quien está aprovechando al máximo su oportunidad para adueñarse de la camiseta de titular.