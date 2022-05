Colo Colo lamenta una estrepitosa goleada frente a River Plate con un 4-0 del Millo por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2022, en Buenos Aires. Durante largos pasajes del primer tiempo parecía que el Cacique se llevaba al menos un empate, pero el duelo dio un giro brutal con el primer gol trasandino poco antes del descanso.

En el programa de TNT Sports, Todos Somos Técnicos, Marcelo Vega se dio a la tarea de poner sus tradicionales notas. El Toby sólo rescató el partido de Brayan Cortés con varios tapadones.

“Si no es por él yo creo que River podría haber hecho al menos un par de goles más. Berizzo la va a tener complicada con Cortés, Sebastián Pérez y un Bravo lesionado. ¿Berizzo? Sí, así dicen. Y Cortés en los clásicos se agranda”, dijo Vega sobre el arquero con nota 6,0.

De ahí en más, las otras tres calificaciones fueron rojos cargados al 1,0. Toby Vega reprobó el trabajo de Leonardo Gil, Emiliano Amor y Maximiliano Falcón en Colo Colo frente a River.

“Leonardo Gil es la menos mala. Nota 2,5. Un chico que termina corriendo mal más que jugando, y se nota mucho cuando tienen que jugar contra equipos como River o los brasileños, trata de hacer cosas y no es su puesto. El pase filtrado no lo entiende y lo sacan siempre, cuarto partido. No fue el partido, y no solamente de él. Lo sacan y pareciera que es culpa de él, pero no es su puesto. Debería jugar más de atrás”, sostuvo el Toby.

Agregó que “Emiliano Amor no sé si está jugando lesionado o está mal físicamente, viene jugando todos los partidos. Hoy no estaba al nivel que uno acostumbra verlo, claro, estaban jugando contra River y se notan mucho sus errores, especialmente en la marca por la velocidad de los otros jugadores. Nota 1,5”.

Por último, Marcelo Vega se fue en picada contra Maximiliano Falcón, con nota 1,0: “el peor. Los hinchas lo quieren demasiado, tiene muy buenos partidos pero hoy no estuvo a la altura, especialmente en la marca. Llegaba tarde y al salir jugando no lo hizo bien. No fue su gran partido junto con Amor. Dieron muchas facilidades. Podría haber sido un 6-0 ó 7-0 fácil”, sentenció.