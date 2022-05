Colo Colo fue arrasado por River Plate en la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Tras un primer tiempo donde presentó batalla, el equipo de Gustavo Quinteros fue una sombra en el complemento y si no es por Brayan Cortés, se pudo traer una goleada mucho mayor al 4-0 que recibió y que lo dejó obligado a ganarle a Fortaleza en la última fecha en el Monumental a puertas cerradas.

Por lo mismo, el DT del Cacique manifestó que “el primer tiempo fue aceptable, no merecimos ir perdiendo en el primer tiempo. Tuvimos un par de situaciones con Lucero y Solari que no concretamos, ellos encuentran el gol en un rebote. Pero el segundo tiempo fue para el olvido, poca solidez, desconcentraciones en la marca, errores defensivos. Cuando juegas así ante un equipo como River, pierdes como perdimos. Tenemos que analizar bien lo que sucedió en el segundo tiempo, por qué entramos así, no nos había pasado en la Copa Libertadores y tampoco en el torneo. Es tema de análisis para el cuerpo técnico. Tenemos que hablar con los jugadores para no cometer todos los errores defensivos que cometimos, sobre todo en el pase de salida, en la pérdida de balón, cerca de nuestra área, en la falta de marca, en la pelota parada, etcétera. Ahora hay que ganar para clasificar”.

“River hace el gol en un rebote, las más claras fueron de nosotros en el primer tiempo. Ahí fue positivo para mí en el juego. Perdíamos muy rápido la pelota, pero no sufrimos situaciones claras en contra. Pero en el segundo tiempo fuimos un desastre, en la marca, en la pelota parada, en la salida de juego y yo soy el responsable, porque elijo a los jugadores, trabajo y fue malo, les dimos todas las opciones a River para que nos hiciera los goles. Hay que evaluar mucho, estoy sorprendido de haber jugado así el segundo tiempo cuando veníamos muy bien”, complementó.

Finalmente, Quinteros sentenció que “hay que relacionar el segundo tiempo con Emiliano Amor en el sentido que físicamente viene con una molestia, no está entrenando normal, se cuida para los partidos, juega infiltrado a veces. Hay que tener en cuenta todas esas situaciones. Falcón entrenó sólo los últimos dos días y estuvo parado una semana. También hay que evaluar eso. Por eso dije que se debe analizar puntualmente todo lo que pasó en el segundo tiempo, desde el inicio, porque tuvimos un primer tiempo aceptable y un segundo tiempo malo, sobre todo en defensa. Hay que hablar con los médicos, preparador físico para ver cómo están los jugadores y de ahí ver si están para jugar los mismos o dosificar, cuidar a Amor que está tocado, por ejemplo. No hay mucho tiempo, ya mañana viajamos, llegamos, entrenamos y sábado es día antes de partido”.