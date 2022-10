Este sábado Colo Colo empieza a jugarse celebrar el título esta fecha, en dos partidos aparte y que no dependen de lo que haga el Cacique este domingo.

De agraz a dulce puede ser la semana para Colo Colo, que trabaja toda velocidad en el Monumental para recibir a Universidad Católica este domingo, partido en el que puede levantar la copa con bastante anticipación.

Con la ventaja en la tabla de posiciones, los albos deben esperar resultados en tres partidos de la fecha para ser campeones: Curicó Unido vs La Serena, Ñublense vs O'Higgins y en su propio encuentro con los cruzados.

¿Qué resultados necesita Colo Colo para ser campeón el domingo?

1. El primer encuentro se jugará este sábado a partir de las 20:00 horas en La Granja. Aquí, Curicó Unido recibirá a Deportes La Serena en un duelo en el que el Cacique necesita que los locales no ganen. Un empate o derrota con los papayeros que se juegan no descender será el primer escollo de Colo Colo para acercarse a la copa.

2. En caso de que lo primero suceda, los ojos se pondrán en el encuentro de Ñublense, donde para beneficiar a los albos también deben tropezar en casa. Empatar o perder es lo que necesita Colo Colo para definir todo en el Monumental.

3. Por último y que será clave en caso de darse los dos resultados anteriores, es que el equipo de Gustavo Quinteros derrote a Católica el domingo en el duelo programado para las 15:00 horas. Si no ganan, Colo Colo no podrá levantar la copa este fin de semana.

¿Y qué pasa si no se da uno de los resultados?

En caso de que cualquiera de los tres partidos no termine favorable para Colo Colo, la celebración se tendrá que posponer al menos una semana más, donde los albos recibirán en Macul justamente a los curicanos.

Revisa la tabla de posiciones y cómo llega cada equipo para esta fecha: