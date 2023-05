Colo Colo venció a Audax Italiano en la fecha 13 del Campeonato Nacional y escaló hasta el tercer lugar en la tabla de posiciones. Los albos mostraron un buen primer tiempo ante los itálicos y, aunque decayeron en rendimiento en la segunda mitad, igualmente se llevaron el triunfo en un polémico final.

En conversación con RedGol, los históricos del Cacique valoraron los tres puntos sacados en el Monumental y además destacaron un nombre: Carlos Palacios, quien volvió a ser titular pese a su expulsión ante Boca en Copa Libertadores y respondió anotando de penal.

"Palacios se vio mejor, es por la confianza y porque quiere demostrar que con Boca fue un error, una mala reacción, y tiene que jugársela en el torneo local para volver a al terreno internacional", afirmó Ricardo Dabrowski. Eso sí, añadió que aún queda tarea: "Ha levantado, pero todavía tiene mucho para dar".

"Cuando hay contundencia, parece que todo es mejor. Por ahí el punto flojo que tenía Colo Colo era eso y la generación de fútbol. Cuando hay contundencia, se va mejorando o por lo menos indudablemente se ve de otra manera. Pero hay que ser más constante", agregó el campeón de América.

José Luis Álvarez, por su lado, aseguró que la Joya "ha mejorado mucho, me está dejando hablar bien de él ahora". Además, el ex albo también pidió que se siga confiando en Pizarro, pese a que no ha registrado goles en los últimos ocho duelos del Cacique.

"Pizarro para mí tiene que seguir jugando. Hay que darle confianza a ese muchacho, en algún momento la va a meter y se va a ir por un tubo haciendo goles", dijo el bicampeón con Colo Colo.

Jaime Vera, por último, destacó lo que la victoria significará para la interna del equipo. "Los triunfos hacen olvidar muchas cosas, esto le vendrá bien a todo el grupo y al cuerpo técnico también, que ha estado en la palestra este último tiempo. Con los triunfos, todo es mejor", cerró.